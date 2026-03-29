Winsley Boteli: «Le coach m'a dit de l'impressionner»

«Je voulais faire basculer le match», a expliqué Winsley Boteli après la victoire de la Suisse M21 face aux Îles Féroé (1-0). Mission accomplie avec un nouveau but décisif en fin de rencontre.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je lui ai dit après le match: 'Winsley, tu as un gros problème, tu es meilleur quand tu entres en jeu que lorsque tu joues depuis le début'. Il a rigolé et m'a dit que ce n'était pas vrai», sourit Alexander Frei après que son attaquant lui a offert, d'une tête opportuniste, son premier succès comme sélectionneur des M21 face aux Îles Féroé (1-0). Comme lors de ses cinq buts en Super League, le Genevois a marqué quelques minutes après son entrée en jeu (70e - 77e). «Apparemment, Didier pense comme moi, donc...», rigole encore le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse, forcément bien placé pour comprendre ce que traverse actuellement son joueur.

«Sa situation n'est pas facile, car avec Rilind Nivokazi, il a quelqu'un devant lui qui marque régulièrement. Mais il doit travailler et le mettre en concurrence», estime le néo-sélectionneur M21, ravi de la réaction de son joueur après qu'il a fait passer Giacomo Koloto, 18 ans, qui évoluait auparavant seulement avec les M18, devant lui dans la hiérarchie des attaquants. Du moins pour cette partie face aux Îles Féroé. «Ce n'était pas une situation facile pour lui.»

«Le coach m'a dit de l'impressionner»

Le Genevois a donc vu depuis le banc ses coéquipiers longtemps buter sur une défense féringienne très regroupée. À six derrière, puis même à dix dans leur propre surface de réparation sur certaines séquences. La domination helvétique était claire, mais le portier adverse ne vivait pas une soirée trop chargée. La deuxième période offrait toutefois davantage d'espaces aux attaquants suisses qui pouvaient en profiter pour se montrer dangereux. Giacomo Koloto manquait une occasion en or (53e), puis Liam Chipperfield voyait son but être injustement annulé pour un hors-jeu inexistant (56e), avant que Winsley Boteli n'entre en jeu.

«Le coach m'a dit de faire ce que je sais faire, de l'impressionner. Je suis donc entré en jeu avec la mentalité de faire basculer la rencontre pour nous», confie le joueur du FC Sion, dans les travées de la Stockhorn Arena, ajoutant avoir mal vécu la rencontre depuis le banc. Non pas parce qu’il ne jouait pas, mais parce que son équipe ne parvenait pas à trouver la faille face à une équipe qu’ils avaient battue 3-1 en octobre. Alors que les trois points étaient vitaux pour recoller à l'Islande à la deuxième place du groupe. «C'est un bon coup de boost pour la suite. C'était le premier match du coach et on gagne. C'est beaucoup de positif», se réjouit l'attaquant du FC Sion.

Il reste maintenant aux Rougets de confirmer mardi face à l'Estonie, à nouveau à Thoune. «Sinon cela n'aura servi à rien», prévient Alexander Frei.