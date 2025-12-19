Kylian Mbappé battra-t-il Cristiano Ronaldo ce samedi?

Décisif presque à lui seul, Kylian Mbappé porte le Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Samedi contre Séville, le Français peut égaler, voire dépasser, un record mythique de Cristiano Ronaldo établi en 2013. Deux Suisses pourraient toutefois l'en empêcher.

Alexander Hornstein

Sans lui, Xabi Alonso aurait sans doute déjà perdu sa place sur le banc du Real Madrid. Grâce à Kylian Mbappé, les Merengues se sont tirés d’affaire à plusieurs reprises cette saison, échappant de justesse à plusieurs revers, comme encore mercredi soir lors de la victoire 3-2 en Coupe contre le club de troisième division de Talavera. Le Français a inscrit deux buts et provoqué le but contre son camp qui a permis aux Madrilènes de mener 2-0.

Avec 17 buts et quatre passes décisives depuis la prise de fonction d’Alonso en juin, l’attaquant a été impliqué dans 62% des réalisations du Real en Liga. En Ligue des champions, il affiche également des statistiques hors norme: neuf contributions décisives en cinq matches. Des performances qui le rapprochent d’un cap historique.

Le record de CR7 en 2013 menacé dès samedi

Pour son dernier match de l’année civile, le Real recevra samedi soir à 21h le FC Séville, qui compte dans ses rangs les internationaux suisses Djibril Sow et Ruben Vargas. Si Sow a inscrit son deuxième but de la saison la semaine dernière lors du large succès 4-0 contre le promu Oviedo, Vargas est absent depuis fin novembre en raison d’une blessure à la cuisse et reste incertain pour le déplacement au Bernabéu.

La mission de stopper Mbappé incombera donc probablement à Sow et au reste de l’effectif andalou. De son côté, l’attaquant français abordera cette rencontre avec une motivation supplémentaire. Il totalise actuellement 58 buts sur l’année civile. Il ne lui manque ainsi qu’une réalisation pour égaler le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013.

Ronaldo reste dans une dimension à part

Mbappé devra donc inscrire un doublé contre Séville (ce serait son neuvième match de la saison avec au moins deux buts) pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid sur une année civile et dépasser Ronaldo. Mais un regard sur les statistiques suffit à rappeler l’ampleur du Portugais.

Avec 59, 58, 56 et 54 buts sur une année civile, Cristiano Ronaldo occupe à lui seul quatre places du top 5 du club. Son bilan total avec le Real s’élève à 450 buts en 438 matches, auxquels s’ajoutent 131 passes décisives. Même s’il venait à perdre ce record samedi, il demeure, sans contestation possible, le plus grand joueur de l’histoire du Real Madrid.