Le Barça de Sydney Schertenleib termine premier

Cinq Suissesses sont en lice pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Alayah Pilgrim a quitté la compétition en marquant un but.

Carlo Steiner

La phase de «ligue» de la Ligue des champions féminine est terminée. Au total, cinq Suissesses se sont qualifiées pour la phase à élimination directe avec leur club.

Sydney Schertenleib, entrée en jeu à la 63e lors de la victoire finale du FC Barcelone face au Paris FC (2-0), termine à la première place de la phase de ligue et accède ainsi directement aux quarts de finale. Au moment de son entrée sur le terrain, le score était déjà de 2-0.

Livia Peng figure elle aussi directement parmi les huit meilleures avec Chelsea. La gardienne de l’équipe nationale a une nouvelle fois remplacé la gardienne numéro un mondiale Hannah Hampton, blessée, lors du dernier match face à Wolfsburg.

Pilgrim termine par un but

Lia Wälti et Viola Calligaris devront passer par les play-offs avec la Juventus. Les Turinoises accèdent au tour suivant malgré leur défaite 0-1 lors du dernier match face à Manchester United. Lia Wälti a évolué au milieu de terrain, tandis que la défenseuse Viola Calligaris est restée sur le banc durant toute la rencontre. Smilla Vallotto, elle aussi restée sur le banc contre Chelsea, devra également passer par le tour intermédiaire.

En revanche, Alayah Pilgrim avec l’AS Roma, Naina Inauen avec Vålerenga Oslo et Victoria Laino avec St. Pölten ont été éliminées. La large victoire 6-1 contre St. Pölten, au cours de laquelle Pilgrim a inscrit le 1-0, n’a pas suffi aux Romaines. Celles-ci n’avaient déjà plus aucune chance de qualification avant la dernière journée.