Les transferts dans le football féminin ont explosé en 2026, atteignant 25 millions d’euros. Soit plus du double de l'année précédente, un record historique.

ATS Agence télégraphique suisse

Jamais dans l'histoire du football féminin les clubs n'avaient autant dépensé lors d'un mercato, a annoncé jeudi la FIFA. Les dépenses ont atteint près de 25 millions d'euros cet été dans le monde, soit plus du double du montant enregistré en 2025.

«Au total, 1406 transferts internationaux ont été enregistrés dans le football professionnel féminin, un chiffre inédit qui représente une augmentation de 19,2 % par rapport au précédent record», précise la FIFA, un chiffre tiré de son rapport «International Transfert Snapshot» publié jeudi.

Encore bien loin du football masculin

Avec plus de 25 millions d'euros, ces indemnités de transfert représentent «plus du double de la somme enregistrée en 2025 sur la même période», ajoute la FIFA.

Un nombre évidemment très loin de celui du football masculin, qui a lui frôlé les 10 milliards d'euros cet été selon l'étude de la FIFA (dont près de 4 pour la Premier League). Ce gouffre s'explique notamment par l'éclosion très récente d'un marché des transferts dans le football féminin, et dont l'économie est sans commune mesure avec celle du football masculin.

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Cet été a été marqué par plusieurs transferts de joueuses stars comme Alexia Putellas, l'une des footballeuses les plus titrées au monde, qui a quitté Barcelone pour signer début juillet chez les London City Lionesses. Le club 100% féminin, possédé par Michele Kang, est également parvenu à attirer dans ses filets l'attaquante internationale française Kadidiatou Diani.