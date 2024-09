Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Paula Serrano, nouvelle capitaine du Servette FC Chênois Féminin. Photo: keystone-sda.ch

L'optimisme est de mise du côté du Servette FC Chênois Féminin avant le match retour des barrages de la Champions League, ce jeudi à Genève face à l'AS Rome (19h). Défaites 3-1 à l'aller en Italie, les Genevoises croient à l'exploit.

Une tempête annoncée sur la Suisse romande jeudi

«En Champions League, le ballon va plus vite que d'habitude, mais nous avons une équipe techniquement et physiquement préparée pour affronter cette exigence», assure la nouvelle capitaine Paula Serrano, qui s'avancera donc brassard au bras dans la tempête qui s'annonce jeudi soir.

Dès le coup d'envoi, les Servettiennes tenteront d'emballer la rencontre dans des conditions météorologiques qui s'annoncent compliqués. «Que ce soit la pluie ou l'état du terrain, nous ne devrons trouver aucune excuse», assure José Barcala. L'entraîneur du SFCCF en est persuadé: ses joueuses pourront décider elles-même de l'issue de la rencontre.

Il y aura donc deux buts à remonter au Stade de Genève, la faute à une fin de match difficile à Rome (il y avait encore 1-1 à la 84e). «Bien sûr que nous étions frustrées par ce résultat, parce que nous avons fait un bon match, mais dès le lendemain, nous avions déjà la tête tournée vers ce match retour. On peut le faire», tonne Paula Serrano.

José Barcala et Paula Serrano croient à l'exploit. Photo: keystone-sda.ch

L'Espagnole se veut combative et assure que le fait de jouer à La Praille va sublimer ses coéquipières et elle. «Il y aura du public pour nous soutenir. Chaque personne en plus dans le stade, c'est un avantage pour nous. Plus il y aura de monde, plus fortes on sera», assure Paula Serrano, alors que plus de 5000 personnes devraient être présentes, dont 2500 écolières et écoliers invités pour l'occasion.

L'ambiance pourrait donc être sympathique et Servette croit fort à l'exploit, même sans Elodie Nakkach (partie en Arabie saoudite) et Maéva Clemaron (blessée). Une double absence qui fait mal, d'autant que rien n'est encore acquis concernant Sandrine Mauron, incertaine. «Nous prendrons une décision au dernier moment la concernant», explique José Barcala.

Mieux défendre, la priorité

«Nous avons été naïfs à l'aller et nous savons ce que nous devons faire jeudi: réduire le nombre de ballons perdus, être capables de diminuer les espaces et mieux défendre sur les balles arrêtées. Si nous ne prenons pas de but, nous aurons une grande possibilité de passer le tour», estime le coach, qui veut voir une équipe «dominante, agressive, jouant avec intensité».

«Avoir la possibilité de se qualifier pour la Champions League c'est spécial. On va tout donner pour participer à la phase de groupes», promet Paula Serrano. En route pour l'exploit!