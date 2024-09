Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La capitaine du Servette FC Chênois Féminin s'est envolée pour l'Arabie saoudite. Photo: keystone-sda.ch

À 29 ans, Elodie Nakkach a reçu une offre difficile à refuser en provenance d'Arabie saoudite. La capitaine du Servette FC Chênois Féminin a donc quitté Genève sans jouer le barrage aller-retour de Champions League face à l'AS Rome et, sportivement, il s'agit d'un vrai coup dur. «C'est clair que c'est difficile perdre notre capitaine, une joueuse si importante pour nous», a reconnu José Barcala, qui a reçu une sacrée épine dans le pied avec cette nouvelle.

Le dernier jour du mercato saoudien a été avancé

N'aurait-il pas été plus mieux d'attendre la fin du barrage et, donc, de pouvoir compter sur l'internationale marocaine dans cette double confrontation? Sans doute, et il s'agissait même de l'idée de départ, mais la fenêtre de transferts en Arabie saoudite a été avancée de quelques jours et la capitaine du SFCCF a donc dû louper aussi bien le match aller à Rome (défaite 1-3 des Genevoises) que le retour à Genève de jeudi (19h).

Photo: Nicolas Righetti / Lundi 13

«Le club a reçu une proposition et l'a étudiée. Au final, c'était positif pour les deux parties», a commenté José Barcala en conférence de presse ce mercredi au Stade de Genève. En clair, Servette a reçu une indemnité de transfert pour une joueuse qui était encore sous contrat et la Franco-Marocaine va toucher un salaire bien plus élevé à Al Ahli qu'à Servette même si les chiffres ne sont là aussi pas connus. La défenseure centrale n'avait pas l'intention de quitter Servette, et surtout pas dans ce timing inconfortable en tout début de saison, mais le fait est que l'offre était trop belle.

«Toute belle histoire connaît un jour sa fin», a d'ailleurs commenté le club grenat de manière officielle au sujet de celle qui quitte Genève par la grande porte après trois saisons pleines couronnées par un titre de championne et deux Coupes de Suisse.

L'émergence d'Amina Muratovic fait plaisir à voir

La nouvelle capitaine s'appelle Paula Serrano, et c'est donc elle, l'Espagnole, qui s'est présentée en conférence de presse de veille de match au côté de José Barcala. Et en dehors du brassard, comment combler l'inévitable vide laissé en défense centrale? En plus des valeurs sûres Ana Jelencic et Laura Felber, le SFCCF peut compter sur l'émergence d'Amina Muratovic, née en 2006 et formée au club. «Son évolution est fantastique», s'est réjoui José Barcala. La jeune Genevoise pourrait bien être amenée à jouer un rôle en vue ce jeudi au Stade de Genève. Au match aller à Rome, en tout cas, la charnière Jelencic-Muratovic a donné satisfaction.