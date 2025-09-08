Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde à Debrecen, des ultras italiens ont tourné le dos pendant l'hymne israélien. Ce geste de contestation, s'est déroulé dans un stade presque vide avec une sécurité renforcée.

Une trentaine de pancartes de protestation ont été brandies. Photo: AFP

Blick Sport

Lors du match de qualification pour la Coupe du Monde entre l’Italie et Israël, disputé à Debrecen (Hongrie), un geste de contestation a marqué les esprits. Selon La Gazzetta dello Sport, plusieurs ultras italiens, vêtus de t-shirts noirs floqués du drapeau tricolore, ont volontairement tourné le dos pendant l’hymne national israélien.

Ce n’est pas une première pour les supporters italiens: le 9 septembre 2024 déjà, lors d’un match de Nations League contre la même équipe, remporté 2-1 par l’Italie, des supporters avaient agi de la sorte. Cette fois encore, aucun sifflet n’a retenti, mais une trentaine de pancartes critiques à l’égard d’Israël ont été brandies.

Stade pratiquement vide

En face, les quelques supporters israéliens présents ont entonné leur hymne. L’ambiance est restée globalement morose dans le stade de 20'000 places, qui n’a accueilli que 2300 spectateurs, dont environ 200 Italiens et 250 Israéliens. Avant le coup d’envoi, un dispositif policier renforcé avait été mis en place pour prévenir tout affrontement entre les deux camps.