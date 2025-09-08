Pas de surprise dans la composition d'équipe de Murat Yakin pour affronter la Slovénie: les onze joueurs qui ont battu le Kosovo 4-0 sont de retour sur le pré.

Dan Ndoye sera-t-il une nouvelle fois décisif ce lundi soir? Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ricardo Rodriguez, sorti à la pause face au Kosovo, étant finalement apte à jouer face à la Slovénie ce lundi, l'équipe de Suisse est au complet! Alors, Murat Yakin a décidé de ne pas tenter d'expérimentations et a reconduit, sans surprise, le même onze qui a battu les Kosovars (4-0) vendredi soir.

La Suisse jouera ainsi en 4-3-3, comme vendredi, et tentera de déstabiliser la très solide défense slovène avec trois hommes: ruben Vargas, Breel Embolo et Dan Ndoye. Pour le même résultat? Une victoire serait la bienvenue sur la route des Etats-Unis, en tout cas.

Ce match sera à suivre en direct commenté sur Blick, dès 20h15, avec un coup d'envoi à 20h45.

Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.