Liverpool prévoit une grosse offre pour une star du Barça

Liverpool prévoirait une méga-offre pour résoudre ses soucis défensifs. 80 millions d'euros devraient être versés à Barcelone pour faire venir Jules Koundé. Le Français fait partie des joueurs les plus performants en Espagne.

Manuela Bigler

Liverpool aurait Jules Koundé du FC Barcelone dans le collimateur. Selon les médias britanniques, les Reds seraient prêts à verser une somme de 80 millions d'euros au club espagnol pour faire venir le défenseur en Angleterre. L'international français est sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2030.

Koundé a déjà été associé à Liverpool à plusieurs reprises au cours des dernières années. L'ex-entraîneur des Reds Jürgen Klopp voulait déjà faire venir le Français en Angleterre à l'été 2023, mais Liverpool n'était pas prêt à payer la forte indemnité de transfert demandée.

Le club de Premier League veut se préparer au cas où Ibrahima Konaté et le capitaine Virgil van Dijk, qui souhaitent partir, quitteraient Liverpool cet été. Les Reds auraient alors besoin d'un successeur digne de ce nom en défense pour combler le vide.

De nombreuses absences en défense

En effet, la nouvelle recrue Jeremie Frimpong a dû faire face à des blessures depuis son transfert de Leverkusen à Liverpool, et Conor Bradley sera, lui, absent pour plusieurs mois après une opération du genou. Un autre coup dur est venu s'ajouter mercredi lors de la victoire 1-0 contre Sunderland, lorsque Wataru Endo a dû quitter le terrain sur blessure. Selon l'entraîneur de Liverpool Arne Slot, le défenseur japonais a subi «une grave blessure à la cheville» et devrait être «absent pour longtemps, très longtemps». Le coach néerlandais a lui-même déclaré lors de la conférence de presse d'après-match: «Il est difficile de croire ce qui se passe chez nous en défense cette saison».

Est-ce que Koundé va venir sur l'île? L'avenir nous le dira. A Barcelone, Koundé compte en tout cas parmi les joueurs les plus performants sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick. Cette saison, le joueur de 27 ans a disputé 35 matches officiels, marqué trois buts et délivré deux passes décisives.