Le FC Barcelone s'est fait humilier par l'Atletico Madrid jeudi soir en demi-finale aller de Coupe du Roi. Les Colchoneros se sont imposés 4-0, un score déjà acquis à la pause. Hansi Flick assure croire encore à la qualification.

AFP Agence France-Presse

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a regretté que ses joueurs n'aient «pas joué en équipe» et aient reçu «une leçon» jeudi soir contre l'Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

«Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, pas joué en tant qu'équipe. La distance entre nos joueurs était beaucoup trop grande. Nous n'avons pas pressé comme nous le voulions. Pendant les 45 premières minutes, nous avons pris une leçon», a assumé Hansi Flick en conférence de presse.

«Parfois, c'est une bonne chose de recevoir une leçon au bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui était le bon moment. Il nous reste un match pour revenir. Nous avons deux mi-temps de 45 minutes. Gagner chaque mi-temps 2-0 sera notre objectif. Nous allons nous battre pour ça», a-t-il promis.

«Nous devons accepter cette leçon»

«La défaite de ce soir est lourde, mais je suis très fier de mon équipe. Peut-être pas des 45 premières minutes, mais du reste de la saison, oui. Nous devons accepter cette leçon et nous améliorer. Nous avons encore une chance de revenir, ce ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour», a conclu le technicien allemand.

L'humiliation a été totale pour les Catalans, foudroyés par l'intensité des Colchoneros, portés par leur nouveau trident offensif Lookman-Griezmann-Alvarez. Le score était déjà de 4-0 à la pause!

Privés de leur métronome Pedri et de leur leader d'attaque Raphinha, les hommes d'Hansi Flick - pas aidés par une pelouse en piteux état - n'ont tout simplement pas vu le jour, malgré une réaction timide en seconde période.

Cette soirée cauchemardesque est venue rappeler la fragilité actuelle d'un Barça désormais contraint à l'exploit pour espérer conserver ses chances de reproduire le triplé (Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi) de la saison passée.