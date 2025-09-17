Les deux matches à venir en Suède et en Slovénie séduisent les supporters de la Nati. Il reste encore quelques places pour ces deux déplacements d'octobre, mais la Nati sera bien soutenue quoiqu'il arrive.

Du monde pour soutenir la Nati à Stockholm et Ljubljana! Photo: TOTO MARTI

Blick Sport

Le public suisse a encore en mémoire les funestes images du très récent match face à la Slovénie, où le Parc Saint-Jacques était aux deux tiers vides, avec moins de 13'000 spectateurs pour cette partie officielle. Une affluence qui faisait tache.

Or, il semblerait que les deux matches à l'extérieur prévus en octobre en Suède et en Slovénie suscitent eux l'intérêt des fans de la Nati! Et pas seulement des dix ultra-fidèles qui ont fait le lointain déplacement de Salt Lake City et de Nashville en juin dernier.

Ainsi, pour le match du 10 octobre à Stockholm, près de 1‘800 billets ont déjà été achetés par les supporters suisses. Les derniers 700 billets du contingent ASF sont disponibles ici.

Pour le match du 13 octobre à Ljubljana, environ la moitié des 850 billets de l’ASF ont déjà trouvé preneur.

Des chiffres très réjouissants pour l'ASF et pour la Nati, qui pourra donc compter sur un soutien très bruyant et passionné. Tant mieux!