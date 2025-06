ils sont bien dix à Salt Lake City, le compte est bon! Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ils ne savent pas encore à quelle heure ils vont se coucher en ce vendredi soir, mais ils savent déjà qu'ils ont rendez-vous samedi matin à 10h devant le gigantesque Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City pour la traditionnelle fondue d'avant-match! «Tout est prêt, le minibus est chaud, le caquelon aussi», dévoile Lionel, le grand organisateur de ce road-trip à travers l'ouest des Etats-Unis. «Je m'occupe de la première partie du voyage. La deuxième, c'est l'affaire de Lianel. Je lui ai laissé la partie la plus simple», se marre le Valaisan, véritable amoureux de la partie sud-ouest des Etats-Unis.

Lionel, le grand organisateur du voyage, connaît très bien le coin

«Quand on a quitté Las Vegas et qu'on a pris la route, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'ai eu un coup de coeur pour cette région quand j'ai bossé ici à la fin des années 90, donc j'ai eu un petit coup de nostalgie en prenant le volant et en parcourant à nouveau ces routes mythiques. C'est un peu mon jardin», explique Lionel, qui n'a pas hésité à proposer ses services quand il a appris, en même temps que les autres fans de la Nati, que la Suisse allait jouer le premier de ses deux matches de cette tournée américaine à Salt Lake City.

«J'ai tout de suite imaginé un itinéraire, les gars ont dit départ et nous voilà!». Ils sont huit à avoir atterri à Las Vegas, le mythique Totof, fan du Servette FC, les rejoignant un peu plus tard. Jérôme Lambert, le «supporter liaison officer» de la Nati, a lui fait un road trip de son côté, et rejoint le groupe également par la suite. Partis à huit, ils sont donc arrivés à 10 dans l'Utah, pile à l'heure pour le match de samedi.

Huit à Vegas pour démarrer le road-trip. Photo: DR

A peine après être sortis de l'avion, direction les casinos de Las Vegas, histoire de ne pas laisser le décalage horaire gagner la partie. «On s'est bien battus, la nuit a été longue», sourit Michaël, supporter acharné du Lausanne-Sport entre deux déplacements pour la Nati. Entre le décollage en Suisse et l'heure de se coucher, 28 heures se sont écoulées. La nuit de sommeil suivante a donc été réparatrice avant de prendre la route pour le Grand Canyon, le Horseshoe Bend, le Lake Powell et le Bryce Canyon, pour suivre scrupuleusement le programme concocté par Lionel. Et c'est peu dire que le groupe a apprécié le voyage, plusieurs de ces supporters découvrant les Etats-Unis à l'occasion de ce road-trip.

Le match, ça compte aussi

«Je suis heureux de leur faire découvrir ce pays que j'adore», explique Lionel, lui aussi un supporter acharné de la Nati, comme tous ses collègues. Ces matches de l'équipe de Suisse à travers le monde sont autant d'occasions de s'évader du quotidien quelques jours et de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Sans oublier d'aller au match, bien sûr, lequel n'est pas accessoire, loin de là.

«Ce qui se passe à Vegas... reste à Vegas», est-il écrit sur le t-shirt «officiel» de leur voyage, une tradition désormais bien établie. Photo: DR

Le petit groupe est là pour profiter du voyage, bien sûr, mais, à la veille de match, ses membres s'intéressent à la blessure de Denis Zakaria, s'interrogent sur le niveau de Stefan Gartenmann et se demandent quelle est la meilleure position de Dan Ndoye dans le dispositif de Murat Yakin. Le football n'est jamais loin dans les discussions, le sport tout court non plus. Dans le sports bar où ils se sont retrouvés ce vendredi, juste en face du Delta Centre, l'antre des Utah Mammoth (NHL) et des Utah Jazz (NBA), les dix amis sont passionnés par la finale de NHL entre les Edmonton Oilers et les Florida Panthers, diffusée en direct face à eux. L'égalisation de l'équipe canadienne en toute fin de match, à 6 contre 5, est célébrée avec ferveur, faisant oublier que la soirée a débuté par une drôle de mésaventure: l'interdiction formelle de commander des bières!

Pas de passeport, pas de bière!

Après être arrivé à son hôtel de Salt Lake City, la petite troupe a décidé de sortir profiter de la soirée, sans savoir que, dans l'Utah, pour commander de l'alcool, il faut non seulement avoir 21 ans révolus, mais aussi pouvoir le prouver, non pas au moyen d'une carte d'identité, mais d'un passeport! Retour à l'hôtel illico devant l'intransigeance de la serveuse, certes sympathique mais absolument pas désireuse de se mettre en faute au regard de la loi. Une fois revenus au Sports Bar, les Suisses ont dû donner leurs passeports à cette même serveuse, laquelle est partie faire des photocopies des documents avant d'amener, enfin, des bières très applaudies!

Photo: DR

«Ce n'était vraiment pas comme ça à Las Vegas», glisse un membre de ce groupe, lequel découvrait les subtilités entre les différents états américains, l'Utah étant visiblement plus à cheval sur la consommation d'alcool que le Nevada. Qu'importe, cela n'a fait que repousser d'une trentaine de minutes la consommation de la première bière, le temps de retourner à l'hôtel, et cela fera un souvenir de plus à raconter.

Combien de supporters suisses dans les tribunes samedi?

Certains membres de ce petit groupe comptent bien plus de sélections que Granit Xhaka, le recordman parmi les joueurs (135) et ont découvert grâce à la Nati les Îles Féroé, la Géorgie, le Kosovo et bien d'autres. Ils n'attendent qu'une chose, bien évidemment, c'est de pouvoir revenir aux Etats-Unis pile dans une année pour le Mondial 2026. «Ou alors être basés au Canada ou au Mexique, pourquoi pas?» En attendant, c'est à Salt Lake City, tout en haut du stade, qu'ils vont applaudir leurs joueurs préférés ce samedi, sans savoir exactement combien ils seront de supporters suisses au total. «A Nashville, nous avons 81 billets vendus dans notre secteur, c'est sûr. Mais à Salt Lake City, c'est différent, il n'y a pas de secteur réservé, donc ce sera la surprise. Y aura-t-il des expatriés suisses qui auront acheté des billets? On verra bien», explique Jérôme Lambert, lequel, en tant que «SLO» est en contact régulier avec l'Association suisse de football.

Photo: DR

Si ces fans sont heureux de voyager et n'attendent rien en retour de la part de l'ASF, ils savent également montrer leur déception lorsque les joueurs ne font pas l'effort, minimal, de venir les saluer, comme en novembre 2023 à Felcsut après un nul désastreux face à Israël. Le voyage avait été compliqué à organiser, en catastrophe un soir de semaine après les attaques du Hamas sur le territoire israëlien, mais ces fidèles supporters avaient tout de même réussi à rallier la campagne hongroise, après une panne de bus qui plus est. Alors, que les joueurs de la Nati rentrent aux vestiaires sans un geste pour eux avait été compliqué à accepter. L'affaire était remontée jusqu'à l'ASF. Depuis, les joueurs n'ont plus manqué de respecter cette politesse élémentaire. La moindre des choses.

Lundi, l'avion pour Nashville

Les voyages sont toujours organisés de manière indépendante, ce qui permet une autonomie complète. Ainsi, le petit groupe restera un jour de plus à Salt Lake City, dimanche, avec une visite d'un parc naturel au programme, avant de rallier Nashville en avion lundi pour le match face aux Etats-Unis. Il faudra se renseigner sur les conditions des débits de boisson au Tennessee cette fois, ce qui sera fait sans aucun doute.

Et ensuite, mercredi, déjà, il sera l'heure de rentrer au pays, avec des souvenirs plein la tête et une envie folle de revenir vivre de nouvelles émotions. Les prochains voyages, eux, sont déjà agendés: la Slovénie, le Kosovo et la Suède cet automne.

Les dates sont déjà notées et les dix amis sont déjà impatients de se retrouver, eux qui viennent d'un peu partout en Suisse romande, supportent des clubs différents, et se chambrent gentiment à ce sujet pendant tout le séjour en gardant bien l'essentiel en vue: supporter la Nati, boire quelques bières, profiter au maximum du voyage.