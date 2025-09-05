Murat Yakin a choisi une attaque à trois pour tenter de faire mal au Kosovo ce vendredi soir à Bâle. Ruben Vargas et Dan Ndoye épauleront Breel Embolo.

Dan Ndoye sera titulaire ce vendredi à Bâle. Le Vaudois honorera sa 23e sélection pour la Nati. Photo: keystone-sda.ch

Alyssia Heman

Après une préparation chamboulée par la fin du mercato, Murat Yakin a choisi sa composition de départ pour affronter le Kosovo ce vendredi soir à Bâle. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 (en live sur Blick).

Le sélectionneur suisse opère quatre changements à la suite du dernier match contre les États-Unis au mois de juin (victoire 4-0). Les Helvètes devront se montrer forts face à une équipe du Kosovo qui s'annonce redoutable. En l'absence de Zeki Amdouni (blessé), Murat Yakin a opté pour une attaque à trois composée de Ruben Vargas (tout juste revenu de blessure), de Breel Embolo et de Dan Ndoye, qui ont tous deux changé de club cet été.

Du côté du Kosovo, le sélectionneur Franco Foda offre au nouveau venu Leon Avdullahu sa première titularisation. Le grand avant-centre Vedat Muriqi, aligné en pointe, représentera la principale menace des Dardanet.

Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrhamani, Dellova, Paqarada; Muslija, Rexbehcaj, Avdullahu; Jashari, Muriqi, Krasniqi.