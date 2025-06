Ardon Jashari et Granit Xhaka devraient être alignés ensemble face au Mexique samedi à Salt Lake City. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si la Nati a des incertitudes en défense et en attaque, son milieu de terrain est extrêmement bien fourni en joueurs de qualité. Au point que Murat Yakin a de sérieuses questions à se poser, dont une, centrale, concernant Ardon Jashari.

Le sélectionneur n’en fait plus mystère, il veut trouver une place au milieu de terrain de Bruges, tant il est convaincu que celui-ci peut élever le niveau de la Nati dans un secteur de jeu pourtant très concurrentiel. Et vu que Granit Xhaka est évidemment indiscutable, qui sacrifier pour faire de la place à Ardon Jashari? Remo Freuler? Cela paraît hautement improbable, et la tactique que choisira le sélectionneur pour ces deux matches face au Mexique et aux Etats-Unis dans les prochains jours sera passionnante à observer, car il y a de très grandes chances qu’elle soit celle utilisées dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Après cet été, il n’y aura en effet plus de temps pour les expérimentations… et celles-ci sont d’ailleurs déjà terminées, à en croire Pierluigi Tami. «Les qualifications commencent maintenant!», assure le directeur des équipes nationales, dans un message très clair: l’équipe qui sera alignée le plus souvent ces prochains jours sera celle de septembre, qui devra assurer la mission «USA 2026». Tous les cadres sont d’ailleurs présents, à l’exception de Ruben Vargas, blessé, et Murat Yakin va donc devoir faire des choix.

Denis Zakaria va-t-il reculer en défense centrale?

Un homme qui pourrait faire les frais de l’émergence programmée d’Ardon Jashari et de son influence grandissante devrait être Denis Zakaria… en tout cas pour ce qui est du milieu de terrain. Il n’a en effet pas échappé à Murat Yakin que le Genevois était très en forme à l’AS Monaco, et il n’est pas sûr du tout qu’il ait envie de se priver de son leadership, de ses qualités et de sa forme.

Alors, quelle solution? Tout simplement lui demander de reculer d’un cran pour former une défense à trois avec Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Cette solution permettrait d’évacuer un problème en défense centrale, où personne de nouveau ne convainc le sélectionneur depuis quelques mois. Mais Denis Zakaria le veut-il?

Denis Zakaria va-t-il être appelé à reculer? Photo: TOTO MARTI

Le Genevois assure se sentir mieux au milieu, mais il acceptera sans doute de se «sacrifier» pour la bonne cause, si la patrie le demande. Restera alors à trouver deux joueurs de couloir, Murat Yakin louant en privé et en public la progression de Miro Muheim, un joueur qu’il apprécie de plus en plus. A droite, Lucas Blondel a une carte à jouer, tandis qu’Isaac Schmidt a une chance de pouvoir représenter une solution plus que valable des deux côtés.

Vincent Sierro devra-t-il encore patienter?

Et Dan Ndoye, alors? Pas de panique. Le Vaudois est toujours éligible pour une place sur les flancs, mais Murat Yakin le verrait bien près du but adverse.

Tout près, même, puisqu’il se murmure dans l’entourage de l’équipe nationale que l’ailier de Bologne pourrait être aligné dans une attaque à deux avec Zeki Amdouni ou Breel Embolo.

Mais il subsiste une interrogation tout de même.. Le milieu Xhaka-Jashari-Freuler tient-il la route? Ne manque-t-il pas un peu trop de créativité? L’assise défensive serait très solide, la fiabilité au top, et Ardon Jashari assurerait la pointe haute du triangle, celle chargée de faire le lien avec la zone offensive.

Mais il serait alors fort dommage de se priver de Vincent Sierro, l’un des grands gagnants du mois de mars avec sa prestation très solide en Irlande du Nord. Le Valaisan mériterait d’être plus qu’une alternative, et représenterait une solution créative à mi-terrain. Plus que Remo Freuler, par exemple, même s’il serait très étonnant que Murat Yakin se prive des services d’un joueur qui a toujours été performant sous le maillot de la Nati et surtout très complémentaire de l’indispensable Granit Xhaka. Bref, le sélectionneur a le choix du roi au milieu et de toute façon, il y aura des mécontents, dans ce secteur de jeu plus qu'ailleurs.