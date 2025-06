Lamine Yamal a une fois de plus enchanté le monde du football contre la France. L'Espagnol est considéré comme le favori pour le Ballon d'Or. À moins que la star du PSG Ousmane Dembélé ne lui fasse de l'ombre grâce à la Coupe du monde des clubs.

Lamine Yamal a-t-il vraiment l'avantage dans la course au Ballon d'Or?

Lamine Yamal a-t-il vraiment l'avantage dans la course au Ballon d'Or?

1/2 Lamine Yamal est actuellement considéré comme l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or. Photo: Imago

Cédric Heeb

Il n’est plus nécessaire de présenter Lamine Yamal. Ingéniosité, légèreté, sens du jeu et vitesse, le jeune homme de 17 ans a tout cela en lui. C’est tout simplement un enfant prodige.

Les chiffres et les succès parlent d’eux-mêmes. Avec Barcelone, il a remporté la Supercopa espagnole, le championnat et la Copa del Rey. En 55 matches cette saison, il a été directement impliqué dans 43 buts du Barça (18 buts, 25 passes décisives).

Mais le jeune joueur brille également en équipe nationale, preuve en est son doublé jeudi contre la France (5-4). Il a ainsi battu un record vieux de 100 ans et est désormais le plus jeune joueur de l’équipe nationale espagnole à avoir marqué deux buts en un seul match.

«Yamal mérite le Ballon d'Or»

Deviendra-t-il bientôt aussi le plus jeune vainqueur du Ballon d'Or? Assurément, si l’on en croit son entraîneur national, Luis de la Fuente. «Il a marqué le monde de son empreinte. C’est le meilleur joueur du monde et il mérite, à mon avis, le Ballon d'Or.»

En Espagne aussi, on s’accorde à dire que Yamal doit remporter le prix qui sera décerné le 22 septembre à Paris. Cela se produira tôt ou tard, quoi qu’il arrive, estime le célèbre journaliste sportif Francisco «Paco» González dans l’émission de radio «El Partizado de Dope». Selon lui, la décision doit être logique: «S’ils ne le donnent pas à Yamal, ils ne doivent pas non plus le donner à Ousmane Dembélé, car ce serait une atteinte au beau jeu», lance-t-il.

Le Français est actuellement considéré comme le plus grand concurrent de Lamine Yamal pour cette distinction tant convoitée. Avec le PSG, la star a remporté le championnat, la coupe et surtout la Ligue des champions. Tant en C1 qu’en Ligue 1, il a été désigné meilleur joueur de la saison. Des arguments forts en vue du Ballon d'Or.

Un avantage pour Dembélé?

Mais lors du face à face entre les deux joueurs jeudi, le prodige espagnol a marqué des points en inscrivant un doublé. C’était sans doute nécessaire, car la finale de la Ligue des nations de dimanche sera le dernier match de Yamal dans la période prise en compte pour le Ballon d'Or (du 1er août 2024 au 31 juillet 2025). Dembélé, quant à lui, disputera encore la Coupe du monde des clubs avec le PSG (du 14 juin au 13 juillet) et aura ainsi l’occasion de remporter un autre titre.

Cela n’inquiète pas vraiment le jeune joueur du Barça. Interrogé sur le prix tant convoité, il se contente de dire: «Est-ce que je suis proche du Ballon d'Or? Je laisse mes performances sur le terrain parler pour moi.»