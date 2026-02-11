Ancien prodige du football anglais, Dele Alli, 29 ans, lutte contre une addiction aux jeux de hasard. Sans club depuis août 2025, il peine à retrouver une équipe malgré un passé de star en Premier League.

Dele Alli, autrefois considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais, voit sa carrière s’effriter à cause de problèmes personnels et financiers. Selon une enquête du «Daily Mail», le milieu de terrain de 29 ans, autrefois valorisé à 100 millions d’euros, est désormais aux prises avec une dépendance aux jeux de hasard qui lui coûte jusqu’à 150'000 livres sterling par semaine (environ 175'000 francs).

Un retour raté en quatrième division

Sans club depuis six mois, Dele Alli a tenté un retour au Milton Keynes Dons, son club formateur, mais l’entraîneur de l’équipe, en quatrième division anglaise, a qualifié l’idée de «folie». Son passage au club italien Como s’était également terminé prématurément après un seul match.

Les difficultés de l’international anglais, qui compte 37 sélections, remontent à son enfance. Dans une interview accordée à The Overlap en 2023, Dele Alli avait confié: «A sept ans, je commençais à fumer, et à huit ans, je vendais de la drogue.» En 2024, il avait suivi une cure de désintoxication pour traiter son abus de protoxyde d’azote, le fameux gaz hilarant.

Un habitué du casino

Aujourd’hui, Dele Alli est un habitué du Victoria Casino au centre de Londres, où les professionnels du poker le surnomment «la baleine» – un terme qui désigne un amateur fortuné mais souvent perdant. «Tout le monde attend avec impatience son arrivée», confie un habitué. Le joueur s’y rend plusieurs fois par semaine, misant régulièrement jusqu’à 25'000 livres sterling (environ 29'000 francs) par session.

Ces choix de vie ont des conséquences directes sur sa carrière: après avoir brillé quelques temps en Premier League, Dele Alli peine désormais à convaincre un club de lui offrir une seconde chance.