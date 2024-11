Murat Yakin réagit aux blessures avec un nouveau joueur pour la Nati

1/6 La liste des absences de Murat Yakin pour les matches à venir de l'équipe nationale en raison de blessures est longue. Photo: Toto Marti

Tobias Wedermann

À l'heure du dernier rassemblement de l'équipe nationale suisse, Murat Yakin est à court de joueurs. La liste des joueurs blessés est longue – les absences en défense notamment pèsent très lourd. Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Gregory Wüthrich, Ulisses Garcia et le dernier arrière gauche Michel Aebischer sont tous blessés. Nico Elvedi est blessé et suspendu.

Et la liste ne cesse de s'allonger: le capitaine de Young Boys Loris Benito, qui était probablement sur le point de faire son retour en équipe nationale après une longue blessure, a été remplacé mercredi en Ligue des champions après 33 minutes de jeu en raison de problèmes aux adducteurs. À cela s'ajoutent plusieurs forces défensives qui n'ont récemment pas ou peu pu acquérir du temps de jeu dans leurs clubs.

Le roi des assists en 2. Bundesliga

Le fait que Murat Yakin soit toujours inventif en cas de pénurie de personnel depuis plus de trois ans qu'il est sélectionneur de la Nati n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est un nom que le quinquagénaire présentera jeudi lors de l'annonce de la sélection. Selon les informations de Blick, Miro Muheim serait sur le point de recevoir sa première convocation en équipe nationale suisse.

Le Zurichois de 26 ans est actuellement le contraire personnifié du manque de jeu: avec Hambourg, Miro Muheim a jusqu'à présent été titulaire lors des 13 matches officiels. En deuxième division allemande, il n'a même pas manqué une seule minute. De plus, Miro Muheim est en pleine forme. Alors qu'il est utilisé aussi bien comme arrière gauche que comme défenseur central gauche dans une défense à trois, il est actuellement le roi des passes décisives en championnat. En 11 matches de 2. Bundesliga, Miro Muheim a délivré sept passes décisives, auxquelles s'ajoutent un but et une passe décisive en Coupe.

Formation à Chelsea

Le joueur de 26 ans joue actuellement sa quatrième saison au HSV. Il était auparavant au service de Saint-Gall. Lors de la saison 2019/20, le défenseur a manqué de peu le titre avec les Brodeurs, mais a tout de même été élu meilleur défenseur de Super League par la rédaction du Blick. Formé d'abord au FC Zurich, Muheim a ensuite rejoint le centre de formation du grand FC Chelsea à l'âge de 16 ans. «Aller à l'Euro 2024 avec la Nati serait un rêve», déclarait Miro Muheim il y a environ un an dans un entretien avec Blick. Le championnat d'Europe en Allemagne n'a pas eu lieu, mais le rêve de l'équipe nationale est désormais à portée de main.