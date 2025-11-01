Smilla Vallotto ne tremble pas devant le but! Quatre jours après avoir inscrit un but sublime avec la Nati, la Genevoise a offert la victoire à Wolfsburg dans les arrêts de jeu ce samedi contre Hoffenheim. Sa volée est aussi belle que décisive.

1/5 L'équilibre du geste est parfait. Photo: imago/regios24

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle semaine pour Smilla Vallotto!

Après avoir inscrit un très joli but pour la Nati mardi à Dunfermline (victoire 4-3) en Ecosse, la Genevoise a récidivé ce samedi avec son club de Wolfsburg. Les Louves (2es) l'ont en effet emporté face à Hoffenheim (3e) grâce à un but de la Suissesse dans les arrêts de jeu.

Arrivée cet été de Hammarby, la milieu de terrain n'a pas encore gagné sa place de titulaire au sein d'un effectif ultra-concurrentiel, mais son entrée décisive ce samedi va lui faire marquer des points à coup sûr. Plus que jamais, Smilla Vallotto fait rayonner Genève à l'international.