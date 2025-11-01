1/5
L'équilibre du geste est parfait.
Photo: imago/regios24
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport
Quelle semaine pour Smilla Vallotto!
Après avoir inscrit un très joli but pour la Nati mardi à Dunfermline (victoire 4-3) en Ecosse, la Genevoise a récidivé ce samedi avec son club de Wolfsburg. Les Louves (2es) l'ont en effet emporté face à Hoffenheim (3e) grâce à un but de la Suissesse dans les arrêts de jeu.
Arrivée cet été de Hammarby, la milieu de terrain n'a pas encore gagné sa place de titulaire au sein d'un effectif ultra-concurrentiel, mais son entrée décisive ce samedi va lui faire marquer des points à coup sûr. Plus que jamais, Smilla Vallotto fait rayonner Genève à l'international.