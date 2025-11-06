YS perd son capitaine «pour une longue durée»

Coup dur pour Yverdon Sport dans sa course aux premières places. L'entraîneur Adrian Ursea devra composer sans son capitaine William Le Pogam (32 ans), sévèrement touché à la jambe lors du match de championnat face à Vaduz vendredi dernier.

William Le Pogam s'est blessé au tibia. «On se voit en 2026», a-t-il communiqué sur son compte Instagram. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Yverdon Sport, en plus de s’être incliné dans le temps additionnel face à Vaduz (3-4), a perdu son capitaine historique. William Le Pogam, qui porte le brassard pour la cinquième saison et a disputé l’intégralité des matches de championnat depuis le début de l’exercice, souffre d’une fracture du tibia gauche.

Adrian Ursea dispose de plusieurs options dans son effectif pour pallier l’absence du latéral français, indisponible «pour une longue durée», selon le communiqué du club. Le latéral norvégien Vegard Kongsro pourrait représenter une alternative crédible.

Xamax – YS ce vendredi

Actuel 3e du classement de Challenge League, Yverdon Sport se déplacera vendredi à la Maladière. Un virage important à bien négocier, tant pour YS que pour Xamax, afin d’éviter de voir Vaduz et Aarau, les deux poursuivants, prendre trop le large en tête du classement.