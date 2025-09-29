DE
À la dernière seconde
Le somptueux ciseau de Robin Golliard avec YS

Yverdon Sport s'est imposé forceps ce dimanche face au Stade Nyonnais (1-0). Une victoire qui porte le nom de Robin Golliard, auteur d'un geste exceptionnel à la... 95e minute.
Publié: 29.09.2025 à 20:36 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Robin Golliard célèbre son but un peu fou de la 95e minute.
Photo: GABRIEL LADO
Blick Sport

Robin Golliard (26 ans) risque de se souvenir très longtemps de son deuxième but chez les professionnels. Son retourné acrobatique de la 95e minute avec Yverdon Sport, sur un ultime ballon dans les seize mètres de son capitaine William Le Pogam, pourrait bien lui offrir une certaine notoriété dans les jours à venir. Le geste est aérien, spontané et techniquement très bien réussi. Il a, en plus, rapporté trois points à son club.

Robin Golliard est arrivé au Stade municipal cet été en provenance du FC Breitenrain, avec qui il est devenu meilleur buteur de Promotion League la saison dernière. Pour l’instant, il n’a connu que deux titularisations et cinq entrées en jeu. Ses performances lui permettront-elles d’intégrer prochainement le onze de départ d’Adrian Ursea? Peut-être dès ce vendredi, lors du choc au sommet face à Aarau au Brügglifeld (20h15).

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Aarau
FC Aarau
8
13
24
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
8
9
16
3
FC Vaduz
FC Vaduz
8
10
15
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
8
5
14
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
8
0
12
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
8
-3
8
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
8
-6
5
9
FC Wil
FC Wil
8
-10
5
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
8
-13
4
Accession
Barrage d'accession
Relégation
