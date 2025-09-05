La Suède déconseille à ses supporters de porter un maillot

Ce vendredi, l'équipe de Suède se rend en Slovénie pour le premier match des qualifications à la Coupe du monde 2026. Énormément de supporters scandinaves sont attendus sur place et leur fédération les met en garde.

Certains supporters suédois ne pourront pas entrer dans le stade avec leur maillot. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les qualifications pour le prochain Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique débutent ce week-end pour la zone Europe. Si l'équipe de Suisse accueille le Kosovo ce vendredi dans une ambiance qui s'annonce chaude, dans ce même groupe B, la Suède se rend en Slovénie.

Une chose est déjà sûre pour ce match: le parcage visiteur du stade Stožice de Ljubljana sera plein. Les Sudéois ont en effet écoulé les 1200 billets qui leur étaient attribués. Mais la furia scandinave ne s'est pas arrêtée là, puisqu'environ 300 personnes se sont procurés un sésame dans les secteurs réservés aux supporters slovènes.

Un mail de la part de l'organisateur

Ces fans suédois ont reçu un mail de la part de l'organisateur slovène, leur demander de ne pas porter maillot ou autre accessoire aux couleurs jaunes de la Suède, comme le révèle «Aftonbladet». Une requête appuyée par la fédération suédoise. «Nous ferons pression pour que cela soit appliqué, explique Martin Fredman, directeur de la sécurité au sein de l'organe. Il pourrait y avoir un risque de violence et cela pourrait être vu comme une provocation.» Les supporters suédois sont prévenus.