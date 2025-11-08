Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr, affirme que la Saudi Pro League est supérieure aux ligues portugaises et françaises. Malgré ses 102 buts en Arabie Saoudite, il n'a pas encore remporté de trophée majeur.

Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr, a récemment partagé ses réflexions sur la Saudi Pro League. Photo: AFP

Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr Riyad, a récemment partagé ses réflexions sur la Saudi Pro League lors d'une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan. Selon CR7, cette ligue est bien supérieure aux championnats portugais et français.

Depuis trois saisons, le célèbre attaquant portugais évolue hors d'Europe, mais il reste une figure clé de l'équipe nationale portugaise. Cristiano Ronaldo, qui a joué pour des clubs prestigieux tels que le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, a rejoint Al-Nassr en 2023. En 115 matchs avec le club saoudien, il a inscrit 102 buts et délivré 21 passes décisives, bien qu'il n'ait pas encore remporté de trophée majeur.

Courir sous 40 degrés

Lors de l'interview, il a critiqué ceux qui minimisent la qualité de la Saudi Pro League: «Ceux qui déprécient la Saudi Pro League n'y ont jamais joué, n'y ont jamais marqué de but et ne savent pas ce que c'est de courir sous une chaleur de 40 degrés. Il est plus facile de marquer en Espagne qu'en Arabie Saoudite. À mon avis, la ligue saoudienne est bien meilleure que les championnats portugais et français, où tout tourne autour du Paris Saint-Germain.»

Cette saison, Ronaldo a déjà marqué neuf buts avec son club et cinq avec l'équipe nationale portugaise. Le sélectionneur Roberto Martinez continue de lui accorder sa confiance, et il semble probable que le joueur de 41 ans participera à la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Depuis ses débuts en 2003 avec l'équipe nationale, Ronaldo a joué 225 matchs et marqué 143 buts.