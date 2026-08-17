A Saxon, la palme d'or de l'organisation

Le FC Saxon a plus que réussi la réception du FC Thoune ce dimanche dans son centre sportif du Pérosé pour le premier tour de la Coupe de Suisse. Mieux: le club valaisan s'est distingué par la qualité de son organisation.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lorsqu'un club amateur reçoit un club professionnel, la magie du premier tour de la Coupe de Suisse donne lieu à de très nombreux maux de tête. La sécurité, la logistique, les parkings, l'accueil, le financement... Il y a de quoi être dépassé et il n'est pas rare que la journée tourne à la gabegie, surtout que ce match intervient alors que les championnats amateurs n'ont pas recommencé et que plusieurs personnes des comités n'ont pas pu s'impliquer à fond entre la date du tirage et celle du match pour cause de vacances.

Le FC Saxon Sports a été confronté à toutes ces problématiques lors des dernières semaines après avoir tiré le FC Thoune, et son comité a fait plus que relever le défi: il l'a sublimé. Difficile, voire impossible, de se rappeler d'un club romand ayant aussi bien fait les choses en amont que le club valaisan, lequel avait visiblement pensé à tous les détails. Et ce alors qu'il n'est pas du tout un habitué de ces affiches de prestige, puisque la dernière réception d'un club professionnel datait de 2008 et de la venue de Xamax.

Septante bénévoles à fond ce dimanche

Le challenge était donc immense en recevant le champion de Suisse et ses 400 supporters, mais c'est peu dire qu'il a été relevé. Le club a trouvé 70 bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée et, mis à part un coup de chaud bien géré par la sécurité à l'arrivée des fans du FC Thoune, la journée s'est déroulée comme dans un rêve hors terrain.

Entre 1500 et 2000 spectateurs ont consacré leur dimanche après-midi au FC Saxon Sports et il y avait de quoi craindre une certaine désorganisation vu l'étroitesse des routes pour accéder au centre sportif du Pérosé. Mais les organisateurs avaient tout anticipé et les différents parkings ont pu être atteints de manière très fluide et les bénévoles accueillaient avec le sourire et des informations claires, ce qui, expérience faite, n'est pas la norme partout lors de ces premiers tours de Coupe. Idem pour l'entrée via les différents guichets, pas saturés malgré la foule.

Rendez-vous dans dix-huit ans?

Les buvettes étaient nombreuses, le système de paiement très simple et bien pensé. Vraiment, la palme d'or de l'organisation a été remportée par le FC Saxon et il serait dommage que le club valaisan doive de nouveau attendre dix-huit ans pour recevoir un club professionnel. Pour ce faire, le chemin est connu: remporter la Coupe valaisanne comme en 2019, 2022, 2025 et 2026.

«J'espère! On l'a souvent gagnée, c'est vrai, mais on n'avait jamais eu l'occasion de jouer une équipe comme Thoune, donc on en a profité à fond. Ces sont des moments magiques», a réagi, pour Blick, le capitaine Jonathan Corbillon.

La défaite 6-0 a-t-elle toutefois un peu gâché son bonheur? «Le plaisir de voir tous ces gens qui se sont déplacés pour nous voir restera pour toujours. La fête du football est superbe et je suis vraiment hyper fier des gars, surtout de leur attitude à dix contre onze. Même à 4-0, 5-0 ou 6-0 pour Thoune, on s'est battus sur tous les ballons, on a sauvé des goals sur la ligne dans les dernières minutes. Ça prouve qu'on ne voulait rien lâcher et montrer une bonne image de nous. Alors oui, vu de l'extérieur, le résultat fait mal, mais on peut être satisfaits de nous.»

Une décision arbitrale pas à la hauteur

Le fait est que le FC Saxon a joué à dix dès la 11e minute et l'expulsion beaucoup trop sévère du défenseur central Ruben Neves pour une action litigieuse. Oui, l'attaquant du FC Thoune avait pris le dessus et oui, il partait en direction du but. Mais la faute était tout sauf évidente et Hajrim Qovanaj aurait largement pu (et dû, osons l'écrire) s'abstenir de sortir le carton rouge pour une situation à 50-50. Sa hiérarchie le soutiendra sans doute, car il n'y a pas eu d'erreur manifeste, mais l'esprit du football le condamnera tout aussi sûrement.

«C'est clair que ça fait mal et qu'on ne s'y attendait pas. On ne pensait pas que ce genre d'action méritait un rouge après un quart d'heure, mais c'est un fait de match, on doit faire avec», réagit Jonathan Corbillon avec une certaine grandeur. «Ce carton rouge a énormément conditionné la suite de la rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aurait pas pris six à onze contre onze...», sourit-il, lucide.

Saxon s'est même offert quelques jolis souvenirs, avec ce penalty détourné par le gardien Joel Da Cruz face à Layton Stewart ou cette occasion magnifique pour Yannick Kabengera, sauvée par le gardien thounois Tim Spycher. Dommage, le public aurait eu de quoi célébrer après ce début de match tronqué.

«Couvrir les espaces à dix contre une équipe qui joue très vite, avec des jeunes joueurs aussi talentueux, c'était dur. Sur le terrain, on sentait bien la différence de niveau», explique Jonathan Corbillon, lequel, à 36 ans, n'aura sans doute pas la chance de revivre une telle expérience. Les souvenirs en seront d'autant plus beaux que lui aussi, de l'intérieur, a vu et apprécié les efforts du comité.

«Regardez tout ce monde!»

«Les moyens humains ont été mis pour que tout se passe bien, complimente le capitaine. C'est une magnifique fête du football, franchement... Regardez tout ce monde! Les gens sont venus, y compris depuis Thoune, pour assister à cette rencontre. Je suis content qu'on ait pu montrer nos qualités malgré tout et je crois qu'on n'a pas été ridicules sur le terrain.» Et tout simplement excellents en dehors.