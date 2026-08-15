Dimanche, le FC Saxon Sports recevra le FC Thoune au premier tour de la Coupe de Suisse. Reportage au complexe sportif du Pérosé, où la préparation du match bat son plein.

Le FC Saxon Sports accueillera le champion suisse avec du vin et de la raclette

Le FC Saxon Sports accueillera le champion suisse avec du vin et de la raclette

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le bruit du marteau qui frappe le métal. Les barrières et les tentes alignées devant l’entrée, en attente d’être placées. Au complexe sportif du Pérosé, antre du FC Saxon Sports, c’est sûr, quelque chose se prépare. Et pour cause, le club valaisan accueille dimanche (16h) le FC Thoune, champion suisse en titre, pour le compte du premier tour de la Coupe de Suisse.

Un gros travail pour un club amateur

«C’est assez fou, même si on l’a déjà vécu contre Xamax en 2008», commence Gaël Thomas, président du FC Saxon Sports. À l’époque, son club s’était incliné 2-0 (doublé d’Ideye Brown) contre le pensionnaire de Super League. «On sait que ça existe. Mais on n’y est pas trop préparé, concrètement.»

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Au moins, la pelouse du terrain principal est magnifique et rendrait de nombreux clubs, peu importe la division, jaloux. «On est très reconnu en Valais pour ça», sourit le président. Pour le reste, par contre, se mettre à niveau pour accueillir un match de Coupe face à une équipe de première division demande une grosse organisation pour un club amateur.

Il faut déjà réunir de nombreux bénévoles, pas simple en période de vacances, même si le FC Saxon Sports a fini par en convaincre une soixantaine. «Ç’a été dur. La période entre le tirage au sort et le premier tour est très courte. Mais l’engagement autour du club est à relever, on a un joli cercle sur lequel compter», se satisfait Gaël Thomas.

Le commentateur de la RTS sur l'échafaudage

La pelouse soignée, les bénévoles convaincus, encore faut-il préparer les infrastructures, pour accueillir les plus de 2000 spectateurs attendus. «On avait fait 2500 personnes en 2008. Si on pouvait atteindre la même jauge, ce serait incroyable», espère le président saxonnain.

Pour les recevoir au mieux, deux tribunes seront montées sur ce terrain habituellement entouré d’une simple main courante. Le parcage visiteur, lui, est en train d’être installé. Un valeureux gaillard amène les grilles qui entoureront le sympathique kop thounois, sous un grand soleil. En face de la ligne médiane, un autre travailleur installe un petit échafaudage. Celui-ci sera réservé à la RTS. «Il y aura le commentateur à 2 mètres et la caméra à 4 mètres», nous renseigne Gaël Thomas.

De la raclette et du vin pour les Thounois

Vous l’aurez compris, le FC Saxon Sports fait de son mieux pour «créer l’événement», à trois jours du coup d’envoi. Son président se réjouissait d’entendre que ce premier tour de Coupe de Suisse s'invite de plus en plus souvent dans les discussions au village, ces derniers jours.

Pour dimanche, le comité veut d’abord assurer l’essentiel. «Ce qui doit marcher: boisson, nourriture, parking, accès», liste Gaël Thomas. Les supporters bernois, eux aussi, seront «bien reçus» en Valais, à base de raclettes et de vins locaux. Le tout après un cortège thounois qui traversera le village de Saxon depuis sa petite gare. «Ce sera particulier pour nous et les riverains. Mais on s’attend à une ambiance tout à fait bon enfant pour un super match de Coupe.»

Une sacrée organisation qui a un coût, notamment sécuritaire. «Le club recevant assume tous les risques et les profits. Au coup d’envoi, les charges seront élevées, inhabituelles. Mais on devrait s’y retrouver, sauf accident», explique Gaël Thomas, qui tenait «absolument» à accueillir le FC Thoune à Saxon. Ce sera chose faite dimanche, au Pérosé, pour une belle fête du football en Valais.