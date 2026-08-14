Le Lausanne-Sport, en plus de laisser la recette à son adversaire, a ouvert une cagnotte pour le soutenir. Un joli geste qui rapportera plus de 2500 francs au FC Kosova Neuchâtel.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le directeur général du LS Vincent Steinmann le déplore: vendredi soir, le duel entre son club et le FC Kosova ne respectait pas «un format de magie de la Coupe». Le cœur du problème: l’impossibilité du club chaux-de-fonnier d’accueillir le LS dans son canton, faute de stade à disposition.

«Notre responsabilité de club professionnel, c’est de dire ‘Venez à la Tuilière, on essaie de faire une fête cool. Vous, ça ne vous coûte rien, on couvre tous les frais et on vous fait une cagnotte’», lance Vincent Steinmann. Car le club lausannois a pris la décision de laisser la recette à son adversaire (ce qui se fait souvent), mais pas seulement. En ouvrant une cagnotte et en faisant payer l’entrée à ses abonnés VIP, le LS a pu récolter «plus de 2500 francs» pour le club chaux-de-fonnier.

«Pour nous, c’est un soulagement. Ça peut être important pour un club amateur de pouvoir engranger un peu d’argent», explique son homologue Behar Osmani, président du FC Kosova Neuchâtel. Un deal gagnant-gagnant pour les deux clubs, qui fait presque oublier que tout le monde ou presque aurait préféré jouer à La Chaux-de-Fonds.