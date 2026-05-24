Les notes de Stade-Lausanne-Ouchy face à Saint-Gall

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy s'est incliné en finale de la Coupe face à Saint-Gall au Wankdorf (3-0). Découvrez les notes des Lions.

Bastien Feller Journaliste Blick

Léo Besson: 4

Le portier du SLO est impuissant sur les trois réussites saint-galloises. Il maintient son équipe en vie à la 18e sur une lourde frappe de Carlo Boukhalfa, puis de façon un peu heureuse face à Tom Gaal (28e). Il sort bien face à Aliou Baldé pour réparer une erreur de Breston Malula (53e). Pour résumer: le Genevois a fait son match.

Nicola Sutter: 3

Chahuté et baladé de tous les côtés, le capitaine a vécu un début de match compliqué avant de plus ou moins tenir son rang lors de la suite de la rencontre.

Breston Malula: 2

Impliqué directement sur deux des trois buts des Brodeurs (penalty concédé et mauvais renvoi sur le 3-0), le défenseur central formé à YB n'a pas vécu le retour au Wankdorf espéré. Une erreur permet aussi à Aliou Baldé de filer au but.

Théo Barbet: 2

Match compliqué pour le défenseur français, qui a souffert dans le défi physique, notamment face à Alessandro Vogt. Une de ses pertes de balle permet aux Saint-Gallois de contrer et de passer près du 0-2. Un moment d'inattention provoque la même situation quelques minutes plus tard (37e). Remplacé à la 71e par Patrick Sutter.

Issa Kaloga: 3

Le piston droit du SLO ne s'est pas forcément fait une bonne publicité en vue d'un potentiel transfert en Super League cet été. Il laisse Aliou Baldé seul sur le 1-0 et propose par la suite très peu d'actions offensives malgré davantage d'espace en deuxième période.

Bastien Conus: 3

Latéral gauche de métier, il évolue au milieu depuis début mai. Il possède la qualité technique pour cela, mais il n'a pas pu mettre sur orbite ses coéquipiers offensifs. Il ne parvient pas complètement à éloigner le danger quelques secondes avant le 1-0. Bien trouvé par Breston Malula, il manque de peu le cadre (51e), avant de trouver Vasco Tritten dans les 16 mètres (70e). Un match qui alterne entre le bon et le moins bon.

Nehemie Lusuena: 3

Un gros volume de jeu, mais beaucoup de déchet technique. En bonne position, il manque la frappe de l'espoir à 2-0 (86e).

Landry Nomel: 3

À deux reprises, il se retrouve en bonne position de frappe, mais ses deux tirs manquent le cadre (20e et 53e). Peu en vue sinon dans son couloir gauche. Il faut dire que les défenseurs saint-gallois ne lui ont logiquement pas laissé la place pour s'exprimer. Remplacé à la 81e par François Mendy.

Vasco Tritten: 4

Sur un nuage ces dernières semaines, l'ailier genevois n'a pas pu mener le SLO à la victoire. Son pressing sur le portier saint-gallois est gagnant puisqu'il mène à son expulsion juste avant la pause et permet aux Vaudois de croire à un retour (43e). Bien trouvé par Bastien Conus, il voit sa reprise frapper le poteau (70e). Remplacé à la 88e par Nathan Garcia après avoir été le meilleur offensif de son équipe.

Malko Sartoretti: 3

Deuxième finale pour l'attaquant vaudois, toujours pas de trophée. Averti à la 6e pour un excès d'engagement, il vit un match compliqué face à la robuste défense saint-galloise. Sur le coup franc qu'il concède, malgré le fait qu'il soit lointain, les Saint-Gallois ouvrent la marque.

Keasse Bah: 3

Une bonne passe en profondeur pour Nomel à la 20e, deux actions démarrées par un dribble bien senti en début de deuxième mi-temps, et rien d'autre. En somme, un match trop discret de la part du jeune Ivoirien.