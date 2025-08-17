Président de La Tour/Le Pâquier, Bernard Steinhelber n'a pas pu assister au match de Coupe de Suisse face au Stade Nyonnais à cause d'une grave maladie. Mais les joueurs et le comité ont pensé fort à lui.

La Tour/Le Pâquier a réalisé une belle performance face au Stade Nyonnais. Photo: Baptiste Sudan

Matthias Davet Journaliste Blick

L'émotion était plus que palpable dans la voix du speaker, Eric Python, avant le coup d'envoi du match de Coupe de Suisse entre La Tour/Le Pâquier et le Stade Nyonnais. Pris par l'émotion, le membre du comité a eu de la peine à terminer sa phrase, espérant que son équipe allait l'emporter pour son président, Bernard Steinhelber, atteint d'un cancer des os.

Malgré ce surplus de motivation, la loi du terrain a été cruelle pour les Fribourgeois, défaits logiquement 0-4 face au club de Challenge League. Les quatre divisions d'écart ne se sont toutefois pas toujours fait sentir. «On voit qu'il y a des différences au niveau de la technique et de la vitesse, admet Maxime Afonso. Mais je suis très fier de mon équipe, qui a fait un gros match aujourd'hui.» Le nouvel entraîneur de La Tour/Le Pâquier avait du coup le sourire après le coup de sifflet final.

Un beau match pour lui

Pour avoir le droit de jouer le premier tour de Coupe de Suisse, le club de la Tour-de-Trême a dû remporter la Coupe fribourgeoise fin mai, face à Cugy-Montet-Aumont-Murist (4-1). Une victoire acquise sous les yeux du président, pour qui les joueurs avaient redoublé d'effort, comme l'expliquait «La Liberté» à l'époque.

«On est tous conscients de la situation et on voulait réaliser un beau match pour lui», souffle Maxime Afonso. Mission accomplie pour le petit club fribourgeois, comme le souligne très bien le capitaine Valon Ramabaja: «On avait à cœur de faire quelque chose pour lui. Il peut être fier de nous et on lui a fait honneur avec cette prestation.»

Le «chef spirituel» de la Ronclina

Malheureusement, Bernard Steinhelber n'a pas pu être présent ce dimanche après-midi au Stade de la Ronclina. «La veille, il était avec nous ici et on était relativement confiant, souffle Eric Python. Mais aujourd'hui, il y a eu une dégradation très importante de sa santé et c'était absolument impossible pour lui d'être présent.» Par respect pour son président, le co-responsable juniors et administration ne voulait pas s'étendre sur les détails.

Forcément, il est attristé pour celui que tout le comité considère comme son «chef spirituel». «Ce match face au Stade Nyonnais aurait été la cerise sur le gâteau pour lui. De notre côté, on essayait de l'encadrer le mieux possible pour qu'il ait le moins à faire (sourire). Après, le foot est également un échappatoire pour lui.» Tout le monde le promet à La Tour/Le Pâquier: ils continueront à travailler d'arrache-pied, dans les traces de Bernard Steinhelber.