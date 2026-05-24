Les fans du SLO sont arrivés au Wankdorf. Soutiens occasionnels ou groupes ultras: tous croient une victoire possible. En tribunes, Saint-Gall aura l'avantage du nombre. Mais sur le terrain, ce sera du onze contre onze. Et, dans les faits, le SLO a déjà gagné.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Du vert partout! En arrivant au Wankdorf, la ferveur du peuple saint-gallois est plus qu'impressionnante et les fameux maillots «grün-weiss» sont partout, deux heures avant le coup d'envoi de la finale entre le FCSG et Stade-Lausanne-Ouchy, ce dimanche (14h). Dès la sortie du train à la gare du Wankdorf, les policiers bernois séparent les fans: les supporters du SLO sont priés de prendre à droite, tandis que les Alémaniques rejoignent la procession verte de l'autre côté. Mais il n'y a en réalité aucun débordement à craindre: les deux groupes se croisent dans la bonne humeur et échangent poignées de mains et tapes dans le dos.

L'avantage du nombre est évident et très conséquent pour les Saint-Gallois, mais le nombre de maillots rouges n'est de très loin pas négligeable. Les maillots offerts par le sponsor Pascal Roux via sa société Cronos Finance ont trouvé preneur et il s'agit déjà d'une très belle victoire pour le SLO.

Des clubs ont pris 50 billets encore ces tout derniers jours

«Sincèrement, je suis épaté. Il y a des gens venus de tout l'arc lémanique, mais aussi du Bas-Valais et même de Delémont et Neuchâtel. Les clubs ont été intéressés par notre offre. J'ai plusieurs exemples en tête, mais imaginez que l'US Port-Valais sera 50 ou 60, c'est génial!», se réjouit Serge Duperret. Pour rappel, Pascal Roux s'était engagé à offrir le billet à tout jeune jusqu'à 16 ans. La proposition avait été faite à tous les clubs vaudois et ils ont visiblement répondu présent. «C'est notre plus belle victoire. On verra sur le terrain. Certains clubs ont pris 50 billets pour leurs jeunes, encore ces tout derniers jours. Mais pour moi, on a déjà gagné notre finale», s'exclame le vice-président du SLO.

Certains vont donc découvrir le Wankdorf pour la toute première fois et plusieurs milliers de supporters, côté SLO, n'auront jamais vu jouer l'équipe de Dalibor Stevanovic avant le coup d'envoi. «Et alors? Peut-être qu'ils vont se découvrir une vocation et devenir fans du SLO grâce à cette finale?», espère Serge Duperret.

Croisé devant le stade, Jean-Luc Laedermann connaît bien Serge Duperret, lui qui est aujourd'hui président du FC Le Mont. «Nous sommes là pour le football vaudois! Avoir un club en finale, c'est super et nous avons volontiers fait le déplacement», explique-t-il, tout heureux de porter les couleurs d'un autre club le temps d'une journée.

Aujourd'hui, le canton de Vaud soutient le SLO

Denan et Kenan sont eux juniors au FC Concordia Lausanne et sont les fils d'Admir Bilibani, ancien très bon latéral gauche de Xamax, du LS et d'Aarau, entre autres. Eux n'ont plus n'ont pas d'attache avec le SLO, mais l'événement a poussé la petite famille à faire le déplacement. «C'est clair qu'on est pour Stade aujourd'hui», explique l'ancien professionnel, particulièrement satisfait de faire découvrir un grand stade à ses deux fils. L'excitation monte autour du Wankdorf, en attendant 14h!