Plus que la défaite, le SLO regrette sa prestation

Le Stade-Lausanne-Ouchy a quitté le Wankdorf frustré après sa défaite face à Saint-Gall (3-0) en finale de la Coupe de Suisse dimanche. Plus que le résultat, les Lions regrettent leur prestation.

Bastien Feller Journaliste Blick

Etonnement, ce n'est pas la défaite qui fait le plus mal aux têtes des joueurs du Stade-Lausanne-Ouchy ce dimanche. Non, ce qui leur pèse sur le moral, c'est surtout le fait de ne pas avoir su «jouer leur jeu». Il faut dire qu'une victoire saint-galloise était attendue au Wankdorf (3-0) et que les Lions se présentaient en finale de Coupe de Suisse sans avoir grand-chose à perdre.

Même si les Lions disposaient des qualités nécessaires pour soulever la Coupe, comme l’ont prouvé les éliminations successives de Winterthour, Lucerne et Grasshopper. «Si on avait joué notre football, on aurait pu gagner. Mais on n’a pas pu leur poser des problèmes comme il le fallait», regrette Nehemie Lusuena dans les travées du stade de la capitale.

«On était trop timides»

Comment expliquer donc les difficultés des joueurs vaudois? Issa Kaloga lance une piste. «On était trop timides en début de match», estime le piston droit du SLO, coupable d'un oubli défensif sur l'ouverture du score saint-galloise. Nehemie Lusuena évoque lui le contexte et l'atmosphère du Wankdorf, rempli de plus de 30'000 spectateurs. Très loin des habitudes du SLO en championnat. «Personne ne peut dire qu’on n’était pas intimidés. Mais on a essayé de faire du mieux possible, je peux l'assurer.»

Les Vaudois ont peu à peu fait abstraction de tout ce qui les entourait pour entrer dans leur rencontre. Une première occasion de but tombait à la 20e, avant qu'un pressing gagnant de Vasco Tritten ne conduise à l'expulsion du portier saint-gallois peu avant la pause. Les Brodeurs se mettaient alors à douter, le bruit se faisait un peu moins assourdissant dans les tribunes.

Le SLO espère rebondir

Malko Sartoretti, qui a vécu un match compliqué devant face aux robustes défenseurs saint-gallois, regrette toutefois la gestion de la supériorité numérique du SLO en deuxième période, qui n'a pas vu les Lions réellement se donner les moyens de revenir dans la rencontre. «On avait vraiment beaucoup d’espace et on n’a pas joué vraiment comme on joue d’habitude. C’est un peu dommage», souffle celui qui a perdu ce dimanche sa deuxième finale de Coupe de Suisse consécutive après le revers subi avec le FC Bienne face à Bâle (4-1).

«J’espère que si je reviens l'année prochaine, je la gagnerai», sourit l'attaquant vaudois avant de disparaître dans le vestiaire des Lions. Tous espèrent un jour revenir, retenter leur chance de remporter la Coupe de Suisse. Mais d'ici-là, les joueurs du SLO souhaitent bâtir sur cette saison. Et sur cette confrontation avec le deuxième de Super League.

«Ça amène une dynamique positive et une bonne direction à suivre. J'espère que ce match va nous permettre de continuer à grandir. On va continuer dans cette direction-là et travailler pour revenir plus forts», assure Nehemie Lusuena. Mais d'abord, place aux vacances.