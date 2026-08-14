Hugo Casano, le grand malchanceux de Courtételle

Hugo Casano rêvait d’affronter son ancien club, le FC Bâle, avec Courtételle. Une terrible blessure prive le meilleur joueur de son groupe de ce rendez-vous.

Lucas Werder

Le Jura serait-il une terre particulièrement propice aux trèfles à quatre feuilles? Il faut bien trouver une explication à l’incroyable chance du FC Courtételle lors des tirages au sort. En août 2025, le club de 1re Ligue avait reçu Young Boys (1-4) au premier tour de la Coupe de Suisse. Cette année, c’est le grand FC Bâle qui se déplacera au Centre Sportif.

Mais parmi tous ces chanceux jurassiens se trouve aussi un grand malchanceux: Hugo Casano (25 ans). Auteur de 13 buts en 28 matches, l'ailier a été désigné en mai meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue. Il aurait aimé couronner son excellente saison par une promotion en Promotion League. Mais lors du match aller des play-off contre YF Juventus (1-0), à un quart d’heure de la fin, Casano est victime d’un tacle d’une telle violence qu’il se fracture le tibia et le péroné. «La partie inférieure de ma jambe formait un angle de 90 degrés. J’avais tellement mal que j’ai même brièvement perdu connaissance», se souvient le Français. La rencontre doit ensuite être interrompue pendant environ 50 minutes.

Pour Casano, cette grave blessure est douloureuse à plusieurs titres. Non seulement Courtételle, privé de son meilleur attaquant, manque la promotion après une défaite 0-2 au match retour des play-off, mais ce coup dur constitue également un sérieux frein à sa propre carrière. Après sa remarquable saison, de nombreux clubs de Promotion League l’avaient contacté. «Il y a également eu des contacts avec un club de Challenge League», raconte-t-il.

Aucune chance au FCB

Casano ne retrouvera toutefois pas les terrains avant l’année prochaine, au plus tôt. Ce n’est cependant pas la première blessure importante de sa carrière. Déjà au FC Bâle, où il avait franchi tous les échelons de la formation, des M12 aux M21, une blessure au genou avait freiné sa progression. Après cela, il n’avait plus eu sa chance avec le club rhénan. «On me disait que j’étais trop petit et pas assez puissant», regrette-t-il.

Après des passages en France et à Delémont, il rejoint finalement Courtételle il y a deux ans et demi. Sous les ordres de François Marque, ancien joueur du FCB qui a quitté son poste d’entraîneur cet été, il devient l’un des meilleurs joueurs de 1re Ligue.

Le point culminant de son passage à Courtételle? Il y a un an, l’attaquant avait inscrit le but du 1-1 provisoire lors du duel de Coupe contre YB, provoquant une explosion de joie parmi les spectateurs du Centre Sportif. Face à Bâle, il devra cette fois se mêler lui-même au public. «C’est dommage, cela aurait été le plus grand match de ma carrière», regrette Casano. «Mais peut-être que j’aurai encore un jour l’occasion de jouer contre le FCB.» Au vu de l’incroyable réussite des Jurassiens au tirage au sort, ce n’est pas à exclure.