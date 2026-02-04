Le Stade-Lausanne-Ouchy ne craint personne en Coupe de Suisse. Après deux victoires face à des pensionnaires de Super League, voilà les hommes de Dalibor Stevanovic en demi-finales.

Thomas Freiburghaus

Le Stade-Lausanne-Ouchy n’arrête pas d’écrire son histoire dans cette Coupe de Suisse 2025-26. Qualifié pour la première fois en quarts de finale, ils y ont terrassé Lucerne pour rallier le dernier carré.

Une nouvelle victoire d’exception dans cette compétition qui ravit Dany Da Silva, le gardien lausannois. «C’est que de la joie. On marque encore l’histoire du club aujourd’hui», se réjouit celui qui garde la cage stadiste depuis 2020.

Les Stadistes veulent la Coupe

À l’époque, le deuxième club de la capitale vaudoise évoluait déjà en Challenge League. Avec Dany Da Silva dans les buts, le SLO est ensuite monté en Super League, pour la saison 2023-24. «Je me sens bien ici. Je joue et j’ai la possibilité de m’exprimer sur le terrain, commence le natif de Lausanne. Avoir l’occasion de faire des montées et des qualifications en Coupe de Suisse, c’est le bonus. Ça fait énormément plaisir.»

Mais où se situe cette victoire en quarts de finale de la coupe, parmi les plus grands moments de l'histoire récente du club? «C’est bien, mais on n’est pas encore au bout. Le jour où on est en finale et qu’on la soulève, là ça sera une autre émotion», assure celui qui a presque tout connu avec le Stade-Lausanne-Ouchy.

Les Stadistes ont de l’ambition et se savent capables de tout. Pour la demi-finale: pas de préférence. «On ne se concentre pas sur l’équipe qu’on va affronter, on se focus sur nous. Si on joue comme on a joué ce soir, ça va être dur pour l’équipe adverse», déclare Dany Da Silva.

De la 2e ligue à la Super League

Pourtant, rien n’était gagné pour le SLO, pas franchement flamboyant en début de saison. «On a bien bossé, depuis juin. Et maintenant, les bons résultats arrivent, analyse Dalibor Stevanovic, jeune coach des Lausannois. Ce qui compte, dans le football, c’est la continuité. Et je pense qu'aujourd'hui on a montré un bon visage contre une Super League. Et ce n’est pas la première fois.» Winterthour, tombé début décembre à la Pontaise et Lucerne, donc, en savent quelque chose.

Le coach slovène et son SLO n’ont peur de personne pour la suite de l’aventure. «Si tu n’y crois pas, tu ne vas jamais y arriver. Il faut y croire, aller jusqu’à la finale. La Coupe, ce n’est pas arriver en quarts de finale. Je le disais déjà en août, au premier tour», assure-t-il. Un premier pas poussif contre une équipe de 2e ligue genevoise qui paraît loin derrière quand on voit la performance qu’ont livré les siens aujourd’hui. «Je sais ce que j’ai dans mon contingent. Je sais de quoi mon équipe est capable», avance-t-il.

Les clubs de Super League sont prévenus, amenez-leur qui vous voulez, Dalibor Stevanovic, Dany Da Silva et leur SLO seront prêts.