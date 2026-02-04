Nouvel exploit du SLO, qui rejoint le dernier carré

En battant Lucerne 2-1, le Stade-Lausanne-Ouchy s'est qualifié pour les demi-finales de Coupe de Suisse. Un nouvel exploit pour les Stadistes dans cette compétition.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Écrire l’histoire du club, qui n’était jamais allé plus loin que les huitièmes de finale avant cette saison. Rejoindre Yverdon Sport et devenir le deuxième club de Challenge League du dernier carré de cette Coupe de Suisse, une première depuis Kriens et le Lausanne-Sport en 2010. Épingler une deuxième Super League de suite, après Winterthour en huitièmes de finale. Donner du sens à la fin de saison, puisque distancé par le duo de tête Vaduz et Aarau en championnat.

Bien des raisons d'aller chercher un nouvel exploit pour le Stade-Lausanne-Ouchy dans ce quart de finale de Coupe de Suisse, face à Lucerne.

Le SLO ouvre le score dès la 4e

Tout aurait pourtant pu mal commencer pour les hommes de Dalibor Stevanovic, si Adrian Grbic n’avait pas été signalé hors-jeu sur un centre parfait de son capitaine Pius Dorn, dès la 2e. Mais l’attaquant autrichien était en position illégale et son but de la tête annulé.

Au lieu du 1-0 pour le FC Lucerne, c’est le SLO qui ouvrait le score deux minutes plus tard. Sur un corner tiré par Vasco Tritten, Théo Barbet s’est retrouvé étonnement seul au milieu de la surface lucernoise et a pu tromper Pascal Loretz d’une jolie volée. 1-0 pour les Stadistes face à Lucerne, qui avait l’air de tout sauf d’un ogre.

D’autant que les locaux ont continué à dominer, avec des essais lointain de Vasco Tritten (8e) et de Keasse Bah (13e). Sur le premier, Pascal Loretz détournait, non sans mal, en corner. Prémonitoire.

Faute de main de Pascal Loretz

À la 17e, Keasse Bah a refait le même numéro que quatre minutes auparavant. Sauf que cette fois-ci, il a cadré. Et que Pascal Loretz s’est complètement troué. Une vilaine faute de main après un rebond. 2-0 pour le SLO face au pensionnaire de Super League, apparemment.

Cinq minutes plus tard, la blessure de Stefan Knezevic faisait réagir Mario Frick. Le coach lucernois remplaçait deux de ses joueurs, pour (enfin) réagir? Il a fallu attendre la 34e pour que Tyron Owusu se retrouve en position idéale dans la surface lausannoise. Mais Dany Da Silva réalisait une belle sortie et une superbe parade pour garder le score.

Jusqu’à la fin de la première mi-temps, le SLO se baladait, voire s’amusait dans une défense lucernoise toujours aussi apathique, provoquant l’ire des nombreux fans visiteurs présents en parcage ou en tribune principale.

Lucerne réduit l'écart, le SLO tremble

Au retour des vestiaires, les Lucernois ont bien tenté de réagir un peu, posant davantage le pied sur le ballon, mettant presque de l'impact. Mais c'était bien trop peu tranchant pour inquiéter vraiment Dany Da Silva et sa défense.

À la 63e, Malko Sartoretti avait même la balle du 3-0 pour le Stade-Lausanne-Ouchy sur contre-attaque. Mais son hésitation permettait à la défense lucernoise de repousser. Une minute plus tard, Johan Nkama inquiétait Pascal Loretz, encore obligé de détourner en corner cet essai lointain.

Le SLO gérait son avantage, gagnant du temps partout où il pouvait en gagner. Le FC Lucerne continuait à pécloter en attaque. On pensait que cela allait durer jusqu'au coup de sifflet final. Mais à la 87e, Lucas Ferreira inscrivait le 2-1 pour Lucerne suite à un centre dévié par Breston Malula. Le SLO allait trembler jusqu'au bout. Surtout que l'arbitre du soir, Sven Wolfensberger, donnait sept minutes de temps additionnel.

Dans ces minutes supplémentaires, Matteo Di Giusto a bien failli égaliser. Puis Lars Villiger également. Mais le SLO a tenu son os et réalisé un nouvel exploit en Coupe de Suisse.