Courtételle et ses 2788 habitants attendent le FC Bâle ce samedi. L'objectif: approcher tout près de la barre des 5000 spectateurs! La fête risque d'être très belle dans le Jura, même si rien n'est simple en coulisses avec le club rhénan.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Courtételle défie le FC Bâle samedi (16h) dans son stade et l'excitation est totale du côté du Jura. Et même l'incroyable licenciement de l'entraîneur Vittorio Bevilacqua alors que la saison vient à peine de commencer ne viendra pas le tempérer.

Un comité spécial ad hoc pour la Coupe

«On attend près de 5000 personnes. On a quadrillé au maximum pour faire le plein. Il reste quelques billets, mais on va y arriver. L'engouement est génial», dévoile ainsi Philippe Chételat, lequel assume la très exigeante fonction de co-directeur du comité ad hoc avec son compère Georges Berdat. Les deux hommes doivent veiller à ce que tout fonctionne, eux qui agissent en parallèle, et en complément, du comité du club.

«Ils ont déjà assez à faire, on les soulage comme on peut pour des événements de ce type. On a 24 personnes dans ce comité spécial, avec chaque département bien défini. On a le parking, l’infrastructure, la subsistance, les entrées, on a tout subdivisé», précise le premier nommé, lequel a vécu un été entièrement tourné vers ce premier tour de Coupe et ce dès le tirage au sort.

YB, plus la classe que le FC Bâle?

Le FC Courtételle a toutefois l'habitude, désormais, puisque Young Boys est venu en visite ici-même voilà une année. Et que tout s'était bien passé avec les 3547 spectateurs présents. Oui, mais voilà, avec le FC Bâle, tout est visiblement plus compliqué.

Là où le club bernois avait fait preuve d'une immense classe, remerciant notamment le comité du FC Courtételle par un courrier et une invitation pour 25 personnes pour assister à un match au Wankdorf («Un souvenir exceptionnel et une très belle reconnaissance, ils nous ont très bien reçu»), le club rhénan semble ne pas évoluer dans la même ligue en termes de respect du club de série inférieure.

«Ce n'est pas le même club. YB est plus familial. Bâle est plus... volatil!», choisit de dire Philippe Chételat. «On a plus de difficultés à communiquer avec eux qu'avec YB», enchaîne-t-il, faisant notamment référence aux billets.

Si YB est resté un club familial, c'est également le cas du FC Courtételle, à une toute autre échelle bien sûr. «Pour ce match de Coupe, tout le village est mobilisé. Les joueurs sont mêmes venus quand on a monté les gradins, ce qui représente une économie substantielle», précise Philippe Chételat. La main d'oeuvre se recrute donc à l'interne du club, mais aussi à l'externe. Et ce sera également le cas quand il faudra démonter ces gradins provisoires, comme l'an dernière après la réception d'YB.

Près de 200 bénévoles le jour du match!

«On a 250 bénévoles mobilisés pour ce match, dont 190 uniquement pour la journée de samedi. Et je peux vous faire une confidence: nous n'avons dû en chercher aucun! Ils se sont tous présentés spontanément. C'est extraordinaire! Cela montre bien l'esprit du FC Courtételle», explique le co-directeur du comité d'organisation, qui a mille choses à gérer en même temps.

Si les frais sont bien là, le club jurassien devrait tout de même réussir à dégager un bénéfice de cette journée, si tout se passe bien. «On a fait une grande campagne de sponsoring et les gens sont hyper réceptifs. Tous nos VIP ont répondu présents. Pour un match de prestige comme ça, les gens veulent être là, veulent être présents. Ça leur fait plaisir», explique-t-il.

Financièrement, l'affaire devrait être bonne

Une bonne partie du budget est donc ainsi assuré avant même que le match ait eu lieu. Avec les entrées et la restauration, tout devrait bien se passer, même si l'organisation est massive pour un club qui accueille des centaines de personnes chaque week-end, mais jamais plus de 4000 comme ce sera le cas samedi.

Tout ce petit monde sera bien accueilli au sein de ce club spécial, qui compte bien vivre une nouvelle journée inoubliable, quel que soit le résultat du match. «C'est encore mieux, parce qu'on a des joueurs qui sont des enfants du club. Il y en a beaucoup, dont le capitaine Tom Villemin. C'est encore plus motivant», conclut Philippe Chételat, impatient d'arriver à dimanche soir, fatigué mais heureux.