Vittorio Bevilacqua et le FC Courtételle se sont séparés mercredi soir! Le bouillant entraîneur tessinois venait à peine d'arriver dans le club jurassien, qui défie le FC Bâle ce samedi en Coupe de Suisse...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Encore un scénario fou avec Vittorio Bevilacqua! Alors qu'il venait de prendre place sur le banc du FC Courtételle, en 1re ligue, le bouillant entraîneur tessinois a été démis de ses fonctions par le club jurassien mercredi soir.

Aucune explication n'a été donnée, si ce n'est celle de «vouloir maintenir la sérénité» dans la première équipe. Un clash a visiblement eu lieu en ce milieu de semaine, sans que les contours exacts ne soient connus. Il s'agit d'une péripétie de plus dans la carrière du Tessinois et qui rappelle son passage de seulement une semaine au CS Visé, en deuxième division belge, en 2011.

Quelles que soient les circonstances, les faits sont là: Vittorio Bevilacqua n'aura dirigé qu'un match du FC Courtételle, ce 0-0 face à Wohlen en ouverture de championnat. Il ne sera donc pas sur le banc ce samedi, alors que le club jurassien défie le grand FC Bâle au premier tour de la Coupe de Suisse. Stéphane Léchenne et David Inguscio prendront place sur le banc.