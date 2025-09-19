Scénario cruel pour Étoile Carouge face au FC Bâle

Défait par ce même FC Bâle en février, Étoile Carouge a longtemps cru prendre sa revanche. C'était toutefois sans compter sur un nouveau scénario cruel pour les Stelliens qui se sont inclinés lors des tirs au but (2-3).

Etoile Carouge n'est pas passé loin d'exploit face au FC Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Un air de déjà-vu a flotté ce vendredi soir sur la Fontenette. Étoile Carouge recevait en effet le FC Bâle au deuxième tour de la Coupe de Suisse, comme en février dernier.

Et comme lors d'un des quarts de finale de l'édition précédente (1-3), les Stelliens ont posé de gros problèmes aux Rhénans, malgré une équipe bien différente sur le papier, plusieurs cadres, tout comme Adrian Ursea ayant en effet quitté le club.

Carouge ouvre la marque

En face, Bâle se présentait lui avec pratiquement le même effectif. Seul le choix des hommes, effectué par Ludovic Magnin, qui n'était pas en poste en février, différait. Xherdan Shaqiri débutait sur le banc, tout comme Dominik Schmid, Marwin Hitz, Metinho ou encore Adrian Barisic. En une phrase: les 3105 spectateurs présents avaient droit à un FCB bis.

Pas de quoi formaliser la formation de Pedro Nogueira, laquelle attendait son adversaire et se tenait prête à frapper en contre. Et alors que l'on se dirigeait vers un résultat nul et vierge à la pause, les Stelliens ouvraient la marque par l'intermédiaire de Luc Essiena, dont la frappe légèrement déviée par Nicolas Vouilloz ne laissait aucune chance à Mirko Salvi (40e).

Les Stelliens manque la balle de 2-0

Comme en février donc, Etoile Carouge menait au score et allait devoir son avantage. Pedro Nogueira et ses joueurs décidaient cependant de ne pas le faire en «parquant le bus» devant le but de Signori Antonio, mais en continuant de jouer les coups à fond. Et contre toute attente, ce sont eux qui se montraient les plus dangereux au retour des vestiaires.

Vincent Rüfli obligeait le portier rhénan à la parade dès la 46e. Cleilton Itaitinga manquait lui la balle du 2-0 sur corner (52e). Six minutes plus tard, Ousseynou Sene poussait une nouvelle fois Mirko Salvi à une parade compliquée. Bâle se trouvait dans ses petits souliers et peinait à réagir.

Antonio stoppe Shaqiri, pas Agbonifo

Les Rhénans obtenaient toutefois un pénalty pour une faute de main de Guilain Zrankeon. Et ce alors qu'un certain Xherdan Shaqiri se préparait à entrer. Ludovic Magnin s'empressait donc de demander le changement pour que son numéro dix se charge de la sanction. Sauf qu'en face de l'ex-international suisse se dressait une nouvelle fois Signori Antonio, lequel avait déjà arrêté un tir au but de «XS10» en février. Rebelotte en ce mois de septembre, pour faire exploser la Fontenette (62e).

Celle-ci allait néanmoins trembler jusqu'au bout du match. Surtout après la 75e et l'expulsion stupide du buteur carougeois pour un deuxième carton jaune reçu pour avoir dégagé la balle après une faute. Les minutes défilaient et Bâle montrait toujours les mêmes difficultés à approcher le but carougeois. Mais sur une frappe tombée de nulle-part, Jeremy Agbonifo trouvait la faille et remettait les deux équipes à égalité (93e). Surtout, il envoyait tout le monde en prolongations.

Sene égalise au bout des prolongations

Lors de la première tranche de 15 minutes, Junior Zé profitait d'un rebond laissé par Signori Antonio consécutif à une frappe de Xherdan Shaqiri pour donner l'avantage aux Bâlois (97e). A dix, et contre toute attente, les Stelliens égalisaient à quelques secondes du terme grâce à une superbe frappe d'Ousseynou Sene (118e). De quoi prolonger encore un peu la soirée en offrant au public une séance de tirs au but.

Et à ce petit jeu, ce sont les Bâlois qui ont été les plus forts (2-3). Ces derniers seront présents au tirage au sort des huitièmes de finale dimanche soir.