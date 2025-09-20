En stoppant deux penalties de Shaqiri en huit mois, Signori Antonio s’est offert un exploit rare. Quel est donc le secret de l'international angolais?

Signori Antonio (jaune) a arrêté deux penaltys de Xherdan Shaqiri en huit mois. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Les matches de Coupe de Suisse entre Étoile Carouge et le FC Bâle se multiplient ces dernières années. En février, en quarts de finale, les Stelliens accueillaient les Rhénans à la Fontenette et les faisaient souffrir avant de finalement s'incliner en fin de rencontre (3-1). Comme ce vendredi en seizième de finale, avec cette élimination aux tirs au but (2-3). Plus que l'issue de ces parties, une autre statistique saute aux yeux: lors de ces deux confrontations, Signori Antonio a arrêté un penalty d'un certain Xherdan Shaqiri.

Une belle performance compte tenu du fait que l'ancien international suisse est redoutable dans cet exercice, comme le prouvent les statistiques. Sur 27 tentatives en carrière, celle de vendredi comprise, «XS10» en a transformé 23. Le portier carougeois est d'ailleurs le seul gardien à avoir stoppé deux fois le Bâlois sur cet exercice. Une fois en plongeant sur sa droite, une fois sur sa gauche. Et lors de la séance de tirs au but, il a manqué de peu de sortir l'essai du capitaine rhénan.

«J'aurais voulu aider l'équipe durant la séance de tirs au but»

Quel est donc le secret? «Il n'y a pas du tout de secret, c'est au feeling», rigole Signori Antonio, malgré la frustration bien réelle qui l'habitait à l'heure de l'interview d'après-match. «Aujourd'hui, c'est cool d'avoir arrêté ce pénalty et d'avoir pu maintenir l'équipe dans le match. Mais à la fin du compte, on a perdu et j'aurais aussi voulu aider l'équipe lors de la séance de tirs au but. C'est comme ça. On apprend et j'espère que prochainement, on pourra faire mieux.»

Justement, ces sept jours qui ont vu Carouge battre Yverdon Sport (2-1, le 12 septembre) et pousser le FC Bâle dans ses retranchements ce vendredi doit servir à l'équipe de Pedro Nogueira. Les Stelliens restaient en effet sur un début de saison compliqué avec quatre défaites et deux matches nuls en Challenge League.

«C'est une semaine propice pour notre développement en tant que club et en tant qu'équipe, estime le portier carougeois. Surtout après tous les changements qu'il y a eu cet été (ndlr: départ du coach et de plusieurs joueurs importants). On a eu notre match référence face à Yverdon et contre Bâle, on a réussi une belle performance d'ensemble. C'est très bien pour la suite.»