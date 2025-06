Le FC Bienne perd les architectes de son succès

Dietmar Faes, président depuis 2016, quitte le FC Bienne. Photo: PETER KLAUNZER

Joël Hahn

Deux jours après la finale historique de la Coupe, le FC Bienne fait de nouveau les gros titres. Cette fois-ci en dehors de la pelouse. L'équipe dirigeante complète se retire à fin juin 2025, comme le club de Promotion League l'a communiqué mardi.

Le départ de deux hommes qui ont reconstruit le club presque à eux seuls après la faillite de 2016 pèse particulièrement lourd dans la balance. Il y a le président Dietmar Faes et son directeur sportif Mauro Ierep. Lorsque Bienne était au plus bas, Dietmar Faes était là. Sans argent, sans perspective et, comme il nous l'a dit lui-même: «Nous n'avions même pas d'argent pour acheter des maillots.»

Neuf ans plus tard, le club en ruine est devenu sain et ambitieux. Dietmar Faes n'a pas seulement sauvé le club, il lui a donné une nouvelle identité. D'une main ferme, avec une habileté stratégique et une foi inébranlable à Bienne. Mauro Ierep, son directeur sportif et financier, a lui aussi largement contribué à ce que le FC Bienne soit là où il est aujourd'hui. Il a réussi à faire le grand écart entre le succès sportif et la consolidation financière.

Qui prendra la relève?

Oliver Zesiger était également un proche collaborateur. Avec un œil sur les talents, des transferts intelligents et un plan clair, il a contribué de manière décisive au développement de l'équipe. Sous sa direction, Bienne est devenue une équipe affamée et compétitive, qui s'est même hissée jusqu'en finale de Coupe. Oliver Zesiger devient le nouveau scout du FC Lugano. Son poste dans le Seeland est repris par Youness Id Mohamd, qui a déjà collaboré par le passé avec l'entraîneur Samir Chaibeddra.

Veronica Maglia (responsable de la section féminine) se retire également. Le nouveau président du conseil d'administration sera Nik Liechti, un architecte biennois proche du club. Il sera soutenu par Thibault Bürki, entrepreneur, sponsor principal et ancien junior du FCB. La succession de Dietmar Faes à la présidence du club sera décidée lors de la prochaine assemblée générale, indique le club.