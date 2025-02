«Nous n'avions pas d'argent pour acheter des maillots»

Dietmar Faes est président du FC Bienne depuis 2017. Photo: keystone-sda.ch

Joël Hahn

Dans le Seeland, le choc a été grand il y a dix ans. Le FC Bienne a dû quitter le football professionnel en raison d'une relégation forcée. Une équipe sans avenir, un club à terre. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente: Bienne est sur la bonne voie pour retrouver la Challenge League. Avec Core Sports Capital, dirigé par Ahmet Schaefer, ancien assistant de l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter, le club a un nouvel investisseur qui veut soutenir durablement le projet. Et, cerise sur le gâteau de cette saison, un grand événement se profile à l'horizon. En quart de finale de la Coupe, Bienne affronte Lugano, un candidat potentiel au titre de champion en Super League.

Bienne comme club formateur

Depuis quelques années, le FC Bienne poursuit une stratégie claire: le club doit s'établir comme club formateur et profiter des synergies avec les autres clubs du réseau de Core Sports Capital. Le nouvel investisseur possède déjà les clubs de deuxième division Clermont Foot en France, Vendsyssel FF au Danemark et Austria Lustenau en Autriche. L'objectif est d'échanger des talents entre les clubs et de partager le savoir-faire.

Le coordinateur sportif Oliver Zesiger souligne: «Nous avons tiré les leçons du passé et avançons pas à pas. C'est un projet à long terme.» Le club investit davantage dans la formation des jeunes joueurs et crée une base durable pour le succès futur.

La promotion comme grand objectif

Bienne réalise une saison solide en Promotion League et occupe actuellement la deuxième place. La montée en Challenge League est l'objectif déclaré. «Après la relégation forcée, nous n'avions rien. Pas d'équipe, pas de staff, et même pas d'argent pour acheter des maillots», se souvient le président Dietmar Faes. Mais aujourd'hui, Bienne a retrouvé le cap et s'est également reconstruit une base de supporters fidèles. La bonne infrastructure n'est pas seulement attrayante pour le club, mais aussi pour les joueurs. «La Coupe est un bonus, mais l'accent est clairement mis sur la promotion en Challenge League», précise Oliver Zesiger. Bienne veut s'établir à long terme en deuxième division, rester solide financièrement et ne pas retomber dans le chaos comme par le passé.

«Nous espérons une fête du football et souhaitons mettre des bâtons dans les roues des grands», déclare le président Dietmar Faes, plein d'enthousiasme à l'idée de ce duel avec le vainqueur de la Coupe 2022. «C'est une excellente occasion de se faire connaître.» Quelle que soit l'issue du match: le voyage de retour du FC Bienne sur la grande scène est loin d'être terminé.