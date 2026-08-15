Si la magie de la Coupe de Suisse a pu manquer aux romantiques du football lors de ce match entre le Lausanne-Sport et le FC Kosova, le fait de jouer à la Tuilière n’a pas déplu aux joueurs du club chaux-de-fonniers.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dans les travées du stade de la Tuilière, plusieurs joueurs du FC Kosova Neuchâtel font le pied de grue après le match. Leur mission: repartir avec un maillot, un short ou des crampons appartenant à leurs opposants professionnels du Lausanne-Sport.

Parmi eux, Nassim Aliouat, No 69 (référence à son département du Rhône) de l'équipe chaux-de-fonnière: «J’ai réussi à choper une paire de crampons. Je n’ai pas encore eu de maillot, mais je crois qu’un ami à moi m’en a pris un!», rigole celui qui a donné le sien à un jeune spectateur.

Formé à l'OL comme Enzo Molebe

Vendredi soir, le jeune joueur de 23 ans s’est régalé dans un stade taillé pour le football professionnel. «Ce n’était pas la première fois pour moi, mais ça reste impressionnant. Ça fait plaisir de retrouver le haut niveau, même si ce n’était pas facile», analyse le footballeur formé en partie à l’Olympique Lyonnais, en référence au 6-0 concédé par son équipe.

L’originaire de Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, s’est dit impressionné par Florent Mollet et par le double buteur Enzo Molebe. «On a pu parler ensemble de la formation lyonnaise, même si on était pas ensemble, puisqu’il est plus jeune que moi», explique Nassim Aliouat à propos du second nommé.

Malgré la lourde défaite, les amateurs du FC Kosova Neuchâtel ont pris leur pied face au Lausanne-Sport. «À la fin, on a fêté tous ensemble devant la tribune, c’était magique», sourit Nassim Aliouat. Finalement, même à la Tuilière plutôt qu’à la Charrière, la magie de la Coupe est parvenue à s'immiscer.