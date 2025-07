Paris se prépare à un week-end sous haute sécurité pour la finale de la Coupe du monde des clubs et le 14 juillet. 11'500 agents seront mobilisés pour prévenir les débordements!

Lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions, plus de 600 personnes avaient été interpellées. Photo: AFP

Buccino Diego

Paris et sa région seront placées sous haute surveillance dimanche et lundi, à l’occasion de la finale dee la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, ainsi que de la fête nationale du 14 juillet. Au total, 11'500 agents de sécurité seront mobilisés, selon la préfecture de police de Paris.

La mobilisation est massive: policiers, gendarmes, pompiers, mais aussi unités d'intervention spécialisées, avions, hélicoptères et bateaux patrouilleurs seront déployés. La vente de feux d’artifice a été interdite, tout comme la création de fan zones. La préfecture a annoncé qu’aucun rassemblement ne sera toléré sur les Champs-Élysées, où une opération de sécurisation d’ampleur est en cours.

Un dispositif exceptionnel pour prévenir les débordements

Les autorités redoutent des violences similaires à celles survenues après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, lors desquelles plus de 600 personnes avaient été interpellées. Pour l’instant, aucune menace spécifique n’a été signalée.

Lors d’une conférence de presse, la procureure de Paris, Laure Beccuau, s’est voulue rassurante: «À l’heure où je parle, il n’y a pas de raisons sérieuses de s’inquiéter pour l’ordre public.» Elle a toutefois annoncé une «politique pénale stricte» en cas d’incident:

«Nous poursuivrons tous les délits contre les forces de l’ordre, les fonctionnaires publics et les services de secours, y compris les violences, émeutes et menaces, notamment sous forme d’attaques pyrotechniques.»

Un 14 juillet sous surveillance

La finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea se déroulera dimanche à 21h00 (heure suisse), à East Rutherford, aux États-Unis. Le lendemain matin, la traditionnelle parade militaire aura lieu sur les Champs-Élysées, avec des contrôles renforcés, notamment des fouilles de sacs. Le soir, un concert de musique classique est prévu sur le Champ-de-Mars à 21h00, suivi à 23h00 par un spectacle de feux d’artifice de 20 minutes, devant environ 60'000 personnes attendues. Dans d’autres régions de France, plusieurs feux d’artifice ont été annulés en raison de la sécheresse et du risque d’incendie.