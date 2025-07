Chelsea s'apprête à défier le PSG, qui a balayé le Real Madrid 4-0. Photo: Getty Images

Alors que Chelsea s'apprête à disputer la finale de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain, un départ inattendu agite le camp londonien: Noni Madueke quitte le groupe avant même le coup d’envoi.

L’ailier de 23 ans retourne à Londres pour passer sa visite médicale avec Arsenal, révèle The Athletic. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé l'information et validé le transfert: «Noni Madueke est rentré en Angleterre après avoir quitté les États-Unis. Il doit passer des examens médicaux en tant que nouveau joueur d’Arsenal. Tous les documents sont prêts entre les clubs après l’accord de 52 millions de livres sterling conclu jeudi», a-t-il écrit sur X.

Des fans lancent une pétition

L'opération s’élèverait à un peu moins de 54 millions de francs suisses, ce qui ferait de Noni Madueke le sixième transfert le plus cher de l’histoire du club d’Arsenal. Arrivé à Chelsea en janvier 2023 en provenance du PSV Eindhoven, Noni Madueke a été impliqué dans 16 buts en 45 matchs la saison dernière. Il a également honoré ses premières sélections avec l’équipe d’Angleterre.

Mais l’arrivée imminente de Noni Madueke ne fait pas l’unanimité chez les supporters. Un groupe de fans d’Arsenal, abonnés de longue date, a lancé une pétition pour exprimer son désaccord avec ce transfert. Dans leur message, ils saluent les progrès accomplis par le club ces dernières années, mais se disent «consternés» par les informations concernant l'arrivée de Madueke, estimant que «les fans d'Arsenal méritent mieux» et qu'ils sont «de plus en plus frustrés par certains schémas décisionnels» au sein du club. À ce jour, plus de 4800 signatures ont déjà été recueillies.