Chelsea et Joao Pedro brisent le rêve de Fluminense

Chelsea et Joao Pedro brisent le rêve de Fluminense

Photo: Chelsea FC via Getty Images

AFP Agence France-Presse

La formation de Rio, qui espérait contester l'hégémonie du Vieux Continent, est passé à côté de son rendez-vous et ce sont les Blues qui ont gagné le droit de défier dimanche au MetLife Stadium (New Jersey) le vainqueur de l'autre demi-finale entre le PSG, champion d'Europe, et le Real Madrid de Kylian Mbappé.

C'est donc un choc 100% européen qui clôturera cette nouvelle formule de la Coupe du monde. Un scénario que le président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino aurait sans doute aimé éviter, lui qui escomptait ébrécher la domination de l'UEFA sur le football de clubs en lançant cette compétition à 32 participants.

Ironie de l'histoire, c'est un ancien carioca, Joao Pedro, qui s'est mué en bourreau de «Flu» en expédiant d'abord une magnifique frappe enroulée en première période (18e) avant un petit exploit personnel après la pause, en conclusion d'une contre-attaque rondement menée (56e).

L'attaquant de 23 ans, transféré il y a seulement une semaine en provenance de Brighton contre un chèque de près de 70 millions d'euros, a fêté de la plus belle des manières sa première titularisation, même s'il s'est bien gardé de célébrer ses deux buts de façon ostentatoire par respect envers le club de ses débuts qu'il avait quitté il y a 5 ans pour s'exiler en Angleterre, à Watford.

Joao Pedro a ainsi mis fin au beau parcours de Fluminense, tombeur notamment en 8e de finale de l'Inter Milan (1-0), finaliste de la Ligue des champions. Il n'y aura pas de représentant de l'Amérique du sud et plus particulièrement du Brésil en finale alors que leurs équipes auront été les grandes animatrices du tournoi, aussi bien sur le terrain qu'en tribunes.

Mais le 4e de Premier League, malgré un premier tour laborieux, marqué par une défaite face aux Brésiliens de Flamengo (3-1), était logiquement trop fort pour Fluminense et ses vétérans. L'arrière-garde vieillissante des Brésiliens, emmenée par «O Monstro» Thiago Silva (40 ans) et le gardien Fabio (44 ans), a souffert le martyr alors qu'elle avait si bien résisté tout au long du Mondial.

Outre Joao Pedro, le Portugais Pedro Neto a été un danger constant sur son côté gauche et le Français Christopher Nkunku aurait même pu encore un peu plus corser l'addition après un très beau slalom dans la surface (65e).

Fluminense n'a réellement réussi qu'une seule fois à faire parcourir un frisson dans les travées d'un MetLife Stadium quasiment plein à craquer (près de 80.000 spectateurs) mais la tentative de Hercules a été détournée sur sa ligne par Marc Cucurella (25e).

Vainqueur du Mondial des clubs en 2021 sous son ancienne mouture, Chelsea va désormais pouvoir attendre tranquillement l'identité de son futur adversaire. Mais que ce soit le PSG ou le Real Madrid, pas sûr qu'il ait le droit à la même balade dimanche prochain dans le New Jersey.