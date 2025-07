Minute de silence glaçante pour Diogo Jota

1/4 Une minute de silence à la mémoire de Diogo Jota a été respectée avant Fluminense - Al Hilal. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Joao Cancelo avait les larmes aux yeux. Ruben Neves, lui, était effondré. Les deux internationaux portugais ont vécu un moment très difficile vendredi soir, juste avant le quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre Fluminense et Al Hilal. La minute de silence en hommage à Diogo Jota, décédé jeudi dans un accident de voiture en Espagne, les a profondément touchés.

L’attaquant de Liverpool, âgé de 28 ans, était un coéquipier proche de Neves et Cancelo en sélection nationale. Sur la pelouse d'Orlando aux États-Unis, le recueillement a duré une minute, dans un silence total. Cancelo, très ému, n’a pas pu contenir ses larmes. Neves, lui aussi défenseur d’Al Hilal, avait du mal à rester debout, le regard perdu et également rempli de larmes.

Le monde du football sous le choc

La disparition soudaine de Diogo Jota a bouleversé le football portugais. Apprécié pour son travail, sa discrétion et son efficacité, il comptait 49 sélections avec la Seleção et venait de remporter la Ligue des nations. Dans un communiqué, la Fédération portugaise a salué un joueur «exemplaire» et présenté ses condoléances à sa famille.

Pour Neves, Cancelo et d’autres joueurs portugais, ce drame dépasse le cadre sportif. Il s’agit d’une perte personnelle. Ils ont perdu un ami, un coéquipier qu’ils connaissaient depuis des années. Un dernier hommage lui sera rendu ce samedi au Portugal.