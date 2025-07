Combien ont gagné les clubs à la Coupe du monde?

Cole Palmer (gauche) a permis à Chelsea de s'en mettre plein les poches. Photo: IMAGO/Sports Press Photo

La Coupe du monde des clubs 2025, organisée pour la première fois au format élargi à 32 équipes, s’est tenue aux États-Unis. La FIFA avait annoncé dès le départ un système de primes structuré autour de deux volets: une dotation fixe pour chaque club et des bonus liés aux résultats sportifs. L’objectif affiché était d’assurer l’engagement des participants dans une compétition au calendrier chargé.

Les montants versés aux clubs européens n’ont pas été rendus publics. Leur rémunération dépend d’accords spécifiques entre la FIFA et l’UEFA, fondés sur des critères sportifs et commerciaux propres à l’Europe. Chaque club sud-américain (CONMEBOL) a reçu 13,09 millions d’euros pour sa participation. Les représentants de la CONCACAF, de l’AFC et de la CAF ont chacun perçu 8,22 millions. Auckland City, seul représentant de l’Océanie, a touché 3,08 millions, correspondant au montant minimum prévu.

Chelsea logiquement en tête du classement

En phase de groupes, une victoire rapportait environ 1,75 million d’euros, et un match nul 875'000 euros. À partir des huitièmes de finale, les primes étaient progressives: 6,75 millions pour une qualification en huitièmes, 11,28 millions pour les quarts de finale, 18 millions pour les demi-finales, 25,8 millions pour le finaliste et 34,3 millions d’euros pour le vainqueur.

Le club ayant reçu la somme la plus élevée lors de cette édition est Chelsea, vainqueur du tournoi, avec un total de 96,94 millions d’euros. Il est suivi par le Paris Saint-Germain, finaliste, avec 90,47 millions, puis le Real Madrid, troisième, avec 76,74 millions.

Auckland reçoit 25 fois moins que Chelsea

Fluminense, demi-finaliste, a perçu 58,16 millions d’euros. Le Bayern Munich a obtenu 49,27 millions, le Borussia Dortmund 44,31 millions, Manchester City 43,62 millions, Palmeiras 33,58 millions, l’Inter Milan 30,35 millions et Al-Hilal 28,84 millions. Benfica a reçu 26,54 millions d’euros, Flamengo 23,42, tandis que Botafogo et la Juventus ont perçu chacun 22,61 millions. Porto a touché 20,30 millions, l’Atlético Madrid 20,07 millions, Monterrey et Inter Miami 17,88 millions chacun.

River Plate a perçu 15,34 millions d’euros, Boca Juniors 14,54, Salzburg 13,38, Mamelodi Sundowns 10,61, et Al-Ain, l’Espérance de Tunis ainsi qu’Al Ahly SC 9,80 millions chacun. Les clubs de la CONCACAF et de l’AFC (LAFC, Pachuca, Wydad Casablanca, Ulsan HD, Urawa Reds et Seattle Sounders) ont tous reçu entre 8,07 et 8,88 millions d’euros. Auckland City ferme le classement avec 3,80 millions d’euros. Ces chiffres incluent la dotation de base ainsi que les primes liées aux résultats sportifs.