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Un arbitre VAR suscite la polémique après un geste de la main
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«White power» affiché?Un arbitre VAR suscite la polémique après un geste de la main

«White power» ou «OK»?
Cet arbitre VAR a-t-il fait un geste suprémaciste blanc à la caméra?

Un geste controversé de l’assistant VAR australien Shaun Evans avant Allemagne-Curaçao (7-1) suscite une vive polémique. Accusé de faire un signe lié à l’extrême droite, il divise réseaux sociaux et organisations internationales.
Publié: 15:10 heures
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L'assistant VAR Shaun Evans est au centre de l'attention à cause d'un geste de la main.
Photo: FIFA via Getty Images
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Julian Sigrist

Habituellement, les assistants VAR passent largement inaperçus lors d’un match de football. Mais après la rencontre d’ouverture de la Coupe du monde entre l’Allemagne et Curaçao (7-1), l’Australien Shaun Evans s’est retrouvé au centre d’une vive polémique.

Quelques instants avant le coup d’envoi, les images de la salle vidéo montrent l’arbitre Hamza El Fario et son assistant Nicolas Gallo assis devant leurs écrans. À leurs côtés, Shaun Evans apparaît debout, souriant à la caméra. Il attire alors l’attention en effectuant un signe de la main: le pouce et l’index forment un cercle, tandis que les trois autres doigts restent tendus.

Les interprétations diffèrent

Traditionnellement, ce signe est associé à l’expression «OK» ou «tout va bien». Mais dans certains contextes, il peut également être interprété comme un symbole de «White Power», utilisé par certains mouvements suprémacistes blancs. Les trois doigts tendus représentent alors un «W», tandis que le cercle formé par le pouce et l’index dessine un «P».

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La séquence a rapidement déclenché de nombreux débats sur les réseaux sociaux. «L’homme à gauche fait le signe du White Power. Que compte faire la FIFA?», s’est interrogé un utilisateur sur X. «Je publie rarement des sujets controversés, mais cela est inacceptable», peut-on lire. D’autres internautes ont simplement qualifié la scène de «bizarre».

Appels à la prudence

À l’inverse, plusieurs observateurs ont pris la défense de l’arbitre australien. Certains estiment que Shaun Evans n’avait probablement pas conscience des connotations que ce geste peut revêtir dans certains pays, notamment aux États-Unis.

Plusieurs internautes ont également évoqué le «Circle Game», un jeu populaire consistant à former ce cercle avec les doigts et à tenter de faire regarder l’adversaire à l’intérieur. Si celui-ci tombe dans le piège, il reçoit traditionnellement une tape sur le bras.

La FIFA ne commente pas

L’organisation FARE (Football Against Racism in Europe), engagée dans la lutte contre les discriminations dans le football, a réagi avec fermeté. Dans un communiqué publié dimanche soir, elle estime que le geste ressemble clairement à un signe «OK» inversé utilisé par certains groupes d’extrême droite comme symbole de «White Power».

Selon l’organisation, le fait qu’un officiel réalise ce signe devant les caméras lors d’un tournoi international ne peut être considéré comme anodin. FARE estime ainsi que Shaun Evans a délibérément affiché un symbole associé à l’extrême droite et considère qu’il ne devrait plus officier durant cette Coupe du monde.

L’Anti-Defamation League (ADL) adopte une position plus nuancée. Sur son site internet, l’organisation rappelle que ce geste conserve avant tout sa signification traditionnelle et qu’il est également utilisé dans de nombreux contextes sans aucun lien avec l’idéologie suprémaciste blanche. L’ADL souligne ainsi qu’il convient de faire preuve d’une grande prudence avant d’attribuer automatiquement une intention politique ou idéologique à une personne utilisant ce signe.

La FIFA, de son côté, a confirmé avoir pris connaissance de l’incident. Sollicitée par le média sportif The Athletic, l’instance dirigeante du football mondial n’a toutefois pas souhaité faire de commentaire supplémentaire à ce stade.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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