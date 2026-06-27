Photographe du Sénégal, Sidy Talla s'est vu refuser son visa pour le Canada et n'a donc pas pu assister au match face à l'Irak, à Toronto. Il a donc photographié la rencontre depuis sa chambre d'hôtel dans le New Jersey.

Blick Sport

La Coupe du monde, c'est l'apogée de la carrière d'un footballeur. Mais pas que. Souvent, c'est aussi celle d'un sélectionneur, d'un membre du staff ou d'un fan. Alors, quand on est photographe d'une sélection, on se réjouit évidemment de participer à un Mondial. Être au plus proche des athlètes, prendre des clichés dans les coulisses, sur le terrain, etc.

C'est ce qu'a fait Sidy Talla, photographe du Sénégal, lors des deux premiers matches de la phase de poules des Lions de la Teranga. Il était au bord du terrain pour les défaites face à la France (3-1) et la Norvège (3-2). Par contre, tout comme le responsable des réseaux sociaux, il a vu son visa être refusé pour le Canada.

Ainsi, vendredi, lors de la victoire des Sénégalais face à l'Irak à Toronto (5-1), Sidy Talla était dans sa chambre d'hôtel. Depuis le camp de base de l'équipe dans le New Jersey, il a enfilé son chasuble numéroté 1588, a sorti son appareil et a pris des clichés via l'écran de sa télévision. «Sur ou en dehors des terrains, la passion reste intacte, a-t-il écrit sur Instagram. Peu importe le décor, c’est toujours la même envie de raconter des histoires à travers chaque image.»

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Les clichés ne sont sans doute pas les plus beaux de sa carrière, mais nul doute qu'ils racontent effectivement une histoire: celle de Sidy Talla, coincé dans sa chambre d'hôtel. Que le Sénégal se rassure: même s'il ne sait pas encore où il va jouer son 16es de finale, il est assuré de rester aux États-Unis. Ce sera Atlanta, Seattle ou Kansas City. Et son photographe sera de la partie.