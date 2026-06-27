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Visa au Canada refusé
Le photographe du Sénégal prend des clichés depuis sa chambre d'hôtel

Photographe du Sénégal, Sidy Talla s'est vu refuser son visa pour le Canada et n'a donc pas pu assister au match face à l'Irak, à Toronto. Il a donc photographié la rencontre depuis sa chambre d'hôtel dans le New Jersey.
Publié: 10:54 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
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DR
Photo: Sidy Talla n'a pas pu faire le déplacement à Toronto.
Blick Sport

La Coupe du monde, c'est l'apogée de la carrière d'un footballeur. Mais pas que. Souvent, c'est aussi celle d'un sélectionneur, d'un membre du staff ou d'un fan. Alors, quand on est photographe d'une sélection, on se réjouit évidemment de participer à un Mondial. Être au plus proche des athlètes, prendre des clichés dans les coulisses, sur le terrain, etc.

C'est ce qu'a fait Sidy Talla, photographe du Sénégal, lors des deux premiers matches de la phase de poules des Lions de la Teranga. Il était au bord du terrain pour les défaites face à la France (3-1) et la Norvège (3-2). Par contre, tout comme le responsable des réseaux sociaux, il a vu son visa être refusé pour le Canada.

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Ainsi, vendredi, lors de la victoire des Sénégalais face à l'Irak à Toronto (5-1), Sidy Talla était dans sa chambre d'hôtel. Depuis le camp de base de l'équipe dans le New Jersey, il a enfilé son chasuble numéroté 1588, a sorti son appareil et a pris des clichés via l'écran de sa télévision. «Sur ou en dehors des terrains, la passion reste intacte, a-t-il écrit sur Instagram. Peu importe le décor, c’est toujours la même envie de raconter des histoires à travers chaque image.»

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Les clichés ne sont sans doute pas les plus beaux de sa carrière, mais nul doute qu'ils racontent effectivement une histoire: celle de Sidy Talla, coincé dans sa chambre d'hôtel. Que le Sénégal se rassure: même s'il ne sait pas encore où il va jouer son 16es de finale, il est assuré de rester aux États-Unis. Ce sera Atlanta, Seattle ou Kansas City. Et son photographe sera de la partie.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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