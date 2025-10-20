Depuis quelques années, la règle du hors-jeu fait débat dans le monde du football. La «loi Wenger», du nom de l'ancien entraîneur d'Arsenal, pourrait faire son apparition lors du prochain Mondial.

La règle du hors-jeu modifiée pour la Coupe du monde 2026?

La règle du hors-jeu modifiée pour la Coupe du monde 2026?

La règle du hors-jeu va-t-elle changer prochainement? Photo: Getty Images

Blick Sport

Est-ce que les arrières vont devoir apprendre à défendre différemment en vue de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada? Selon «Cadena Ser», les possibilités de changer la règle du hors-jeu pour le prochain Mondial existent bel et bien.

La proposition de la «loi Wenger» a été soumise à l'IFAB, l'International Football Association Board qui régit les lois du football. Selon Eduardo Iturralde González, expert en arbitrage pour le média espagnol, elle sera «analysée en novembre et a de bonnes chances d'être approuvée».

Qu'en est-il précisément de cette nouvelle loi, du nom de l'ancien entraîneur d'Arsenal, l'un de ses plus fervents partisans? La ligne du hors-jeu devrait se situer plus loin et une action devrait être illicite uniquement si l'entièreté du corps de l'attaquant dépasse le défenseur.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est lors de l'assemblée générale de l'IFAB, le 1er mars prochain, que les 23 joueurs et les 11 arbitres vont se positionner sur cette règle. Si elle est acceptée, elle ne serait pas mise en place en plein milieu de la saison. Par contre, elle pourrait l'être lors du prochain Mondial l'été prochain.