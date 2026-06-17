La rencontre entre la Suisse et la Bosnie aura une saveur toute particulière pour les membres des clubs communautaires bosniens en Romandie. Le président du FC Bosna Neuchâtel et l’entraîneur du FC Rapid Jonction Bosna s’en ouvrent à Blick.

«J’ai mis la Bosnie à la première place, la Suisse à la deuxième»

«J’ai mis la Bosnie à la première place, la Suisse à la deuxième»

Thomas Freiburghaus Journaliste

Les Bosniens habitants en Suisse (et amoureux de football) ont eu plusieurs raisons de se réjouir ces derniers mois. Le 31 mars dernier, les Zmajevi (les Dragons) sortaient l’Italie en finale des barrages pour la Coupe du monde. Leur pays d’origine participera donc à la deuxième Coupe du monde de son histoire (depuis son indépendance en 1992). Cerise sur le gâteau, elle rejoindra la Suisse dans le groupe B, leur pays d’accueil.

De quoi faire rêver la nombreuse diaspora bosnienne présente en Suisse romande et dont les aficionados du ballon rond se retrouvent parfois au sein des trois clubs communautaires de la région. Du bout du Léman (FC Rapid Jonction Bosna) au Littoral neuchâtelois (FC Bosna Neuchâtel), en faisant un stop dans le Nord vaudois (FC Bosna Yverdon).

La Bosnie, pays de foot

Hasan Selimovic, président du club neuchâtelois, a hâte de la rencontre entre ses deux pays, le 18 juin. «On va regarder le match à Neuchâtel. Beaucoup de gens du club vont descendre en ville pour le voir ensemble», s'enthousiasme cet originaire de Zvornik, ville à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, d'où vient notamment le génie du Servette FC, Miroslav Stevanovic.

L’homme fort du FC Bosna Neuchâtel, à quelques jours du match, a le coeur qui penche pour son pays d’origine: «J’ai mis la Bosnie à la première place, la Suisse à la deuxième et la Croatie à la troisième», rigole-t-il en donnant ses pronostics pour le Mondial 2026. Comme beaucoup de ses compatriotes, Hasan Selimovic est «très attaché au foot», dans un pays qui vibre pour ce sport.

Les clubs communautaires

Alors, quand entre 1992 et 1994, plusieurs milliers de Bosniens fuient la guerre pour trouver refuge en Suisse, le football s’impose souvent comme un moyen d’intégration: transversales et tacles glissés valent parfois mille mots. «Les conditions pour jouer au foot sont assez faciles. On a des terrains partout, des gens motivés», expose simplement Hasan Selimovic. Alors les réfugiés bosniens jouent et finissent par avoir envie de représenter leur patrie. Des clubs sont donc créés: en 1999 à Genève, en 2002 à Neuchâtel et en 2004 à Yverdon.

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«On s’est organisé, on a formé une équipe pour jouer en 5e ligue», raconte Hasan Selimovic à propos du FC Bosna Neuchâtel. Occupé avec ses documents de séjour l'année de la création, il rejoindra le comité plus tard, via des connaissances bosniennes, évidemment.

Lutter contre les clichés

«Au début, ce n’était que des gens qui venaient de Bosnie, continue le président. Et après, de tous les pays d’ex-Yougoslavie. Jusqu’à ce qu’on soit tous mélangés maintenant.» Car le club a bien grandi: des équipes juniors et vétérans ont été créées, pendant que la première équipe évolue en 2e ligue inter, avec un effectif tout à fait multiculturel. Là encore, le football comme moyen d’intégrer.

De quoi se battre, aussi, contre les clichés: «Quand tu parles d’un club bosnien, les gens pensent que les joueurs sont agressifs, raconte Nihad Omeragic, entraîneur du FC Rapid Jonction Bosna, à Genève, et originaire de Bosnie. Mais pas du tout. On obtient du respect, l’image est importante.»

Quelle plus belle image que de retrouver ses deux nations s'affronter dans un match de Coupe du monde?