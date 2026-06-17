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Les Bosniens de Romandie
«J’ai mis la Bosnie à la première place, la Suisse à la deuxième»

La rencontre entre la Suisse et la Bosnie aura une saveur toute particulière pour les membres des clubs communautaires bosniens en Romandie. Le président du FC Bosna Neuchâtel et l’entraîneur du FC Rapid Jonction Bosna s’en ouvrent à Blick.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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Le FC Bosna Neuchâtel, club communautaire bosnien du canton neuchâtelois, vous l'aurez compris.
Photo: FC Bosna Neuchâtel
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Les Bosniens habitants en Suisse (et amoureux de football) ont eu plusieurs raisons de se réjouir ces derniers mois. Le 31 mars dernier, les Zmajevi (les Dragons) sortaient l’Italie en finale des barrages pour la Coupe du monde. Leur pays d’origine participera donc à la deuxième Coupe du monde de son histoire (depuis son indépendance en 1992). Cerise sur le gâteau, elle rejoindra la Suisse dans le groupe B, leur pays d’accueil.

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De quoi faire rêver la nombreuse diaspora bosnienne présente en Suisse romande et dont les aficionados du ballon rond se retrouvent parfois au sein des trois clubs communautaires de la région. Du bout du Léman (FC Rapid Jonction Bosna) au Littoral neuchâtelois (FC Bosna Neuchâtel), en faisant un stop dans le Nord vaudois (FC Bosna Yverdon).

La Bosnie, pays de foot

Hasan Selimovic, président du club neuchâtelois, a hâte de la rencontre entre ses deux pays, le 18 juin. «On va regarder le match à Neuchâtel. Beaucoup de gens du club vont descendre en ville pour le voir ensemble», s'enthousiasme cet originaire de Zvornik, ville à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, d'où vient notamment le génie du Servette FC, Miroslav Stevanovic.

L’homme fort du FC Bosna Neuchâtel, à quelques jours du match, a le coeur qui penche pour son pays d’origine: «J’ai mis la Bosnie à la première place, la Suisse à la deuxième et la Croatie à la troisième», rigole-t-il en donnant ses pronostics pour le Mondial 2026. Comme beaucoup de ses compatriotes, Hasan Selimovic est «très attaché au foot», dans un pays qui vibre pour ce sport.

Les clubs communautaires

Alors, quand entre 1992 et 1994, plusieurs milliers de Bosniens fuient la guerre pour trouver refuge en Suisse, le football s’impose souvent comme un moyen d’intégration: transversales et tacles glissés valent parfois mille mots. «Les conditions pour jouer au foot sont assez faciles. On a des terrains partout, des gens motivés», expose simplement Hasan Selimovic. Alors les réfugiés bosniens jouent et finissent par avoir envie de représenter leur patrie. Des clubs sont donc créés: en 1999 à Genève, en 2002 à Neuchâtel et en 2004 à Yverdon.

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«On s’est organisé, on a formé une équipe pour jouer en 5e ligue», raconte Hasan Selimovic à propos du FC Bosna Neuchâtel. Occupé avec ses documents de séjour l'année de la création, il rejoindra le comité plus tard, via des connaissances bosniennes, évidemment.

Lutter contre les clichés

«Au début, ce n’était que des gens qui venaient de Bosnie, continue le président. Et après, de tous les pays d’ex-Yougoslavie. Jusqu’à ce qu’on soit tous mélangés maintenant.» Car le club a bien grandi: des équipes juniors et vétérans ont été créées, pendant que la première équipe évolue en 2e ligue inter, avec un effectif tout à fait multiculturel. Là encore, le football comme moyen d’intégrer.

De quoi se battre, aussi, contre les clichés: «Quand tu parles d’un club bosnien, les gens pensent que les joueurs sont agressifs, raconte Nihad Omeragic, entraîneur du FC Rapid Jonction Bosna, à Genève, et originaire de Bosnie. Mais pas du tout. On obtient du respect, l’image est importante.»

Quelle plus belle image que de retrouver ses deux nations s'affronter dans un match de Coupe du monde?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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