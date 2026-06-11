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Trois (!) cartons rouges
Le Mexique commence bien face à l'Afrique du Sud

Pour le premier match de la Coupe du monde 2026, le Mexique a dominé l'Afrique du Sud 2-0 à Mexico. Dans le stade Azteca, «El Tri» n'a jamais tremblé dans un match qui s'est terminé à 10 contre 9.
Publié: 11.06.2026 à 23:16 heures
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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Le Mexique a bien lancé son Mondial à domicile, en dominant l'Afrique du Sud 2-0.
Photo: FIFA via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Du spectacle, des buts, un peu de drame et un succès mexicain pour mettre en joie l'un des hôtes de la compétition. Le premier but de cette Coupe du monde tomba à la 9e par l'intermédiaire de Julian Quiñones. Les Mexicains ont parfaitement profité d'une grosse erreur sud-africaine à la relance. Le gardien Williams relança vers Sithole qui se fit subtiliser le ballon par Lira qui transmit à Quiñones. L'attaquant d'Al Qadsiah ajusta le portier d'un tir du droit entre les jambes. Dans un stade Azteca chauffé à blanc, le début ne pouvait pas mieux se passer.

Trois cartons rouges

L'Afrique du Sud, brouillonne dans la relance, fut longtemps incapable de s'approcher du but de Rangel et subit le pressing mexicain. Les hommes d'Hugo Broos ont retrouvé un peu de liant aux alentours de la 30e, mais le Mexique se montra plus dangereux. Quiñones toucha même le poteau à la 42e.

Les Bafana Bafana ont choisi la difficulté en terminant la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Sithole pour un vilain tacle dès la 49e. Il a toutefois fallu attendre la 67e pour voir Raul Jimenez surgir de la tête après un centre parfait d'Alvarado.

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Avec une avance de deux buts et en supériorité numérique, «El Tri» s'est naturellement royaumé. Appollis a bien tenté une frappe de loin à la 80e, mais le portier mexicain n'a pas été trop inquiété. Et encore moins dès la 84e lorsque la VAR a indiqué à l'arbitre une possible situation de carton rouge et que l'homme en noir Wilton Sampaio a expulsé Themba Zwane après visionnage des images. Petit bémol pour les joueurs d'Amérique centrale, l'expulsion de Cesar Montes à la 92e pour une faute assez bête.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
0
0
0
3
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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