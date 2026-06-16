Tour d'horizon des dossiers chauds de l'équipe de France

Vincent Duluc, journaliste amblématique du journal «L'Équipe», décrypte pour Blick les principaux enjeux de l'équipe de France avant son entrée en lice. Des ambitions aux interrogations, tour d'horizon des Bleus.

Bastien Feller Journaliste Blick

Présent aux Etats-Units pour suivre l'équipe de France, l'amblématique journaliste du journal «L'Équipe» est revenu pour Blick sur les sujets chauds qui entourent actuellement l'équipe de Didier Deschamps.

La quête de la troisième étoile

La situation:

L'équipe de France reste sur deux finales de Coupe du monde: remportée en 2018 en Russie et perdue en 2022 au Qatar. En 2026, aux États-Unis, elle s'avance parmi les grands favoris, aux côtés de l'Espagne. La Roja est d'ailleurs l'équipe la mieux armée pour remporter la compétition, d'après Didier Deschamps.

Ce qu'en pense Vincent Duluc:

C'est une grande question. En fait, c'est difficile d'imaginer que l'équipe de France ne puisse pas être en finale, parce qu'on a quand même disputé quatre des sept dernières finales de Coupe du monde: 1998, 2006, 2018 et 2022. Donc forcément, la finale est un objectif quasi naturel. Mais ce serait quand même surnaturel de disputer trois finales de suite. Moi, je fais partie d'une génération où on est resté deux fois douze ans sans voir la France en Coupe du monde. Donc c'est assez dingue. Mais c'est aussi la logique d'un effectif quand même assez remarquable.

Alors évidemment, il ne suffit pas d'avoir de grands joueurs, il faut être une équipe. Et ça, c'est le mystère des phases finales. En fait, on ne sait jamais ce qu'il y a vraiment dans le cœur des équipes avant une phase finale. L'année ou les deux années qui précèdent, ça ne compte pas vraiment. La vérité des équipes n'éclate que dans les phases finales, quand c'est difficile. Pour l'équipe de France, le début de la réponse, ce sera demain contre le Sénégal.

Un groupe costaud pour commencer

La situation:

En décembre, à Washington, la délégation française a découvert qu'elle était tombée dans ce qui s'apparente au fameux «groupe de la mort». Une mauvaise surprise pour une sélection habituée à des groupes plutôt abordables, pour ne pas dire plus, ce qui avait d'ailleurs valu la création de l'expression «la chatte à DD». Avec la Norvège, le Sénégal et l'Irak, la France reste favorite et devrait être au rendez-vous des seizièmes de finale. Mais terminera-t-elle première?

Ce qu'en pense Vincent Duluc:

C'est sans doute le groupe le plus difficile de cette Coupe du monde. Ce tournoi à 48 équipes offre beaucoup d'exotisme et beaucoup de facilité à la plupart des grosses nations. Il s'agit quand même seulement d'éliminer 16 équipes en quinze ou vingt jours. Il en restera 32. Or, 32, c'était le format de la Coupe du monde précédemment. En fait, on va faire quinze jours ou trois semaines de compétition pour revenir au format où l'on était avant.

Ce qui est un peu injuste pour la France, le Sénégal et la Norvège, c'est effectivement de se retrouver confrontés. Peut-être qu'aucune des trois ne sera éliminée. Peut-être même que les trois passeront, puisqu'il y a huit des douze meilleurs troisièmes qui seront qualifiés. En gros, il suffit, entre guillemets, de battre l'Irak pour être qualifié. Mais oui, c'est un groupe difficile. C'est pour cela qu'il y a une vraie pression sur la France comme sur le Sénégal pour réussir ce premier match.

Une attaque et des égos à gérer

La situation:

L'attaque de l'équipe de France a de quoi rendre jalouses plusieurs équipes présentes à la Coupe du monde, même les plus prestigieuses. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Marcus Thuram: les Bleus regorgent de grands talents offensifs. Mais comment gérer cet amas de stars? Didier Deschamps va-t-il tenter d'aligner une attaque à quatre au risque de déséquilibrer son équipe?

Ce qu'en pense Vincent Duluc:

Ce qui est assez incroyable, mais ce qui dit autant de nous que de lui, c'est qu'il a longtemps été taxé d'être un entraîneur défensif. Or, depuis un an et demi, il joue en 4-2-3-1 avec seulement deux milieux défensifs, avec Olise en numéro 10, Dembélé à droite, Doué ou Barcola à gauche et Mbappé en pointe.

Et maintenant, une petite musique commence à émerger en France: est-ce qu'on peut vraiment gagner une Coupe du monde avec seulement deux milieux défensifs? Pendant quinze ans, on lui a reproché de jouer avec trois. C'est donc un peu surprenant.

La compétition va le révéler. S'il garde l'équilibre et qu'il est dangereux comme ça en 4-2-3-1, il restera en 4-2-3-1. Mais on peut aussi imaginer une organisation pour le premier tour, où il faut jouer au football et où l'on peut faire du spectacle, puis une autre organisation pour gagner les matches ensuite, quand cela devient vraiment difficile. Là, il faudra peut-être fermer un peu plus.

La période dorée que vit le football français

La situation:

En douze mois, le football français a remporté davantage de Ligues des champions (deux avec le PSG) qu'en 69 ans (une grâce à l'Olympique de Marseille). À cela s'ajoute l'incroyable régularité de l'équipe de France en Coupe du monde depuis 1998. Sur les sept dernières éditions, les Bleus ont disputé quatre finales (deux victoires) et viseront cet été une troisième finale consécutive.

Ce qu'en pense Vincent Duluc:

C'est assez inespéré. Moi, j'ai grandi à une époque où on ne gagnait jamais de finale de Ligue des champions et où les Coupes du monde, on les regardait à la télévision sans la France.

Aujourd'hui, on reste sur quatre finales en sept Coupes du monde et le football français a remporté les deux dernières Ligues des champions. Alors évidemment, on va nous dire que ce n'est pas la Ligue 1, mais le PSG, que ce n'est pas la même chose. Mais pour nous, c'est pareil.